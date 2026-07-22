La empresa PedidosYa incurrió en un patrón oscuro (dark pattern) al cobrar automáticamente la propina, según el Indecopi. Foto: Freepik / referencial
La empresa PedidosYa incurrió en un patrón oscuro (dark pattern) al cobrar automáticamente la propina, según el Indecopi. Foto: Freepik / referencial
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Redacción Gestión
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, por cobrar de manera automática por concepto de propina sin que reciba la autorización del usuario.

De esa manera, la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 dispuso en segunda y última instancia que se sancione con 3.78 UIT (S/ 20,790)

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, ya que ello puede influir en la decisión de compra y generar pagos que no fueron aceptados de manera libre y expresa.

Este tipo de diseño digital, según el regulador, aprovecha la inercia del usuario e interfiere en su decisión pese a que haya la posibilidad de modificar o eliminar el monto antes de concluir con la transacción.

Medidas correctivas deberán aplicarse en un plazo máximo de 15 días en la app de Pedidos Ya. Foto: GEC
Medidas correctivas deberán aplicarse en un plazo máximo de 15 días en la app de Pedidos Ya. Foto: GEC

Se dispuso entonces que Pedidos Ya cambie su aplicativo móvil en un plazo máximo de 15 días hábiles y en la sección “Propina para tu rider” tendrán que permitir que cada usuario ponga manualmente cuánto de propina desea asignar.

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No deberán colocar opciones preseleccionadas ni valores predeterminados, ya que la propina debe ser completamente voluntaria.

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