El Indecopi multó a la empresa Delivery Hero Perú SAC, operadora de Pedidos Ya, por cobrar de manera automática por concepto de propina sin que reciba la autorización del usuario.

De esa manera, la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 dispuso en segunda y última instancia que se sancione con 3.78 UIT (S/ 20,790) a la empresa por emplear un patrón oscuro (dark pattern) al incluir automáticamente una propina de S/ 3,90 en el monto final del pedido.

El Indecopi recordó que las aplicaciones móviles de delivery y plataformas de ecommerce no pueden establecer cobros de forma predeterminada, ya que ello puede influir en la decisión de compra y generar pagos que no fueron aceptados de manera libre y expresa.

Este tipo de diseño digital, según el regulador, aprovecha la inercia del usuario e interfiere en su decisión pese a que haya la posibilidad de modificar o eliminar el monto antes de concluir con la transacción.

Medidas correctivas deberán aplicarse en un plazo máximo de 15 días en la app de Pedidos Ya. Foto: GEC

Se dispuso entonces que Pedidos Ya cambie su aplicativo móvil en un plazo máximo de 15 días hábiles y en la sección “Propina para tu rider” tendrán que permitir que cada usuario ponga manualmente cuánto de propina desea asignar.

No deberán colocar opciones preseleccionadas ni valores predeterminados, ya que la propina debe ser completamente voluntaria.