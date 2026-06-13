Las reuniones para ver los partidos ya empezaron a transformar la rutina de miles de peruanos. Desde compras de último minuto hasta encuentros en centros comerciales, bares y restaurantes, el Mundial 2026 viene impulsando nuevas dinámicas de consumo que benefician a plataformas de delivery y movilidad. ¿Qué magnitud esperan alcanzar estos cambios durante las próximas semanas?

Las empresas del sector anticipan un incremento significativo de la demanda a medida que avance el torneo.

Rappi estima que el Mundial elevará en más de 30% la actividad frente a una temporada regular y proyecta hasta 120,000 pedidos por partido a nivel nacional. La expectativa se concentra principalmente en categorías vinculadas al consumo en el hogar, como alimentos, bebidas y compras de reposición de última hora.

La compañía también prevé una mayor demanda en tecnología, impulsada por la compra de televisores, parlantes, proyectores y otros dispositivos para seguir los encuentros. Asimismo, reportó más de 23,000 pedidos vinculados al álbum oficial Panini durante la temporada mundialista.

Por su parte, Yango Delivery proyecta un crecimiento semanal de entre 35% y 40% en sus operaciones durante el torneo. La empresa estima que la demanda podría aumentar hasta 70% los fines de semana, mientras que el segmento B2B —orientado a restaurantes y empresas— registraría incrementos de entre 40% y 50%.

Las compras de reposición de último minuto ganan protagonismo durante los partidos.

Centros comerciales y restaurantes concentran el movimiento

El impacto del Mundial no se limita al delivery. Las plataformas de movilidad también anticipan cambios en los patrones de desplazamiento de los usuarios.

Según información proporcionada por inDrive, durante semanas de alta expectativa futbolística la demanda suele concentrarse en universidades y centros comerciales donde se instalan pantallas gigantes para seguir los partidos.

Entre los puntos con mayor afluencia destacan Plaza Norte, Jockey Plaza y Plaza San Miguel. La compañía indicó que las órdenes pueden crecer más de 50% frente a un jueves regular, mientras que los viajes aumentan alrededor de 30%.

Asimismo, el mayor movimiento suele registrarse entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, coincidiendo con el inicio de los encuentros. En ese horario también se observa un incremento de más de 50% en los viajes hacia bares, restaurantes y hoteles.

Los distritos de Santiago de Surco, San Miguel, Cercado de Lima y Miraflores figuran entre las zonas con mayor actividad durante estos períodos.

Bares, restaurantes y hoteles figuran entre los establecimientos que podrían captar un mayor flujo de visitantes durante las semanas del torneo.

Categorías con mayor demanda durante el Mundial

Las plataformas coinciden en que el Mundial modifica temporalmente la forma en que los usuarios compran y consumen.

En el caso de Rappi, las categorías con mayor demanda durante los encuentros son hamburguesas, pizzas, pollo a la brasa, pollo crujiente y postres. La compañía espera entre 70,000 y 90,000 órdenes de comida por jornada, dependiendo del día en que se dispute el partido.

En las horas previas a los encuentros también aumenta la compra de bebidas, snacks, hielo y energizantes a través de servicios de entrega rápida. Según la plataforma, estas órdenes suelen concentrarse poco antes del inicio de los partidos.

Así, más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, el Mundial vuelve a convertirse en un catalizador del consumo, impulsando tanto el delivery como la movilidad urbana durante las semanas que dura el torneo.