Las empresas han considerado las fusiones y adquisiciones (M&A) como una estrategia de crecimiento viable desde hace más de un siglo. En el pasado, estas operaciones solían ser de naturaleza transaccional; se realizaban para lograr economías de escala y consolidar costos. Pero hoy en día, en una era en la que las empresas deben reinventarse o ser transformadas, las organizaciones están recurriendo cada vez más a las fusiones y adquisiciones para crecer a través de la transformación empresarial.

Cuando se buscan fusiones y adquisiciones para lograr un crecimiento verdaderamente transformador, los líderes deben adoptar un nuevo enfoque. Así es como se hace:

La “M” es de mentalidad

Al buscar fusiones y adquisiciones para transformar un negocio, el desarrollo de la mentalidad de liderazgo debe ser una prioridad. Una mentalidad transaccional esperará que los manuales tradicionales funcionen en cada fusión o adquisición, anticipando resultados predecibles sin importar el tamaño o el tipo de operación. Sin embargo, una mentalidad que no se conforma con el pensamiento del statu quo, sino que se pregunta “¿En qué no estamos pensando?”, es la que conduce a un verdadero crecimiento transformador.

Para alentar a los líderes a adoptar la mentalidad adecuada y aceptar la incertidumbre, lleva a cabo un “premortem”. Con un “premortem” de fusiones y adquisiciones, el equipo directivo (o la junta directiva) imagina que la operación ha fracasado y reflexiona sobre las causas potenciales y las posibles soluciones.

El ejercicio cambia la forma de pensar de los líderes: de esperar previsibilidad a reconocer que las variables cambiarán e influirán en los resultados de la operación. El beneficio no solo radica en considerar maneras de adaptarse, sino también en acoger una mentalidad más flexible.

A es de Ágil

Si la mentalidad se trata de hacia dónde vas, la agilidad se trata de cómo llegas allí.

Imagina que estás conduciendo por la ciudad y que tu GPS solo tiene la información del informe de tráfico de ayer. Así es como se han abordado muchas integraciones de fusiones y adquisiciones: tomando decisiones basadas en un “mapa” unidimensional de manuales o listas de verificación estáticas, sin prestar atención a las actualizaciones en tiempo real sobre los cambios en la competencia o los desafíos de asimilación cultural. Gracias a los avances en la tecnología de navegación, los sistemas de GPS ahora pueden acceder a datos en tiempo real y recalcular una ruta con cada nueva información que reciben. Así como el GPS usa datos para informar al conductor sobre los cambios que se avecinan y las posibles nuevas rutas, un enfoque ágil permite a los líderes navegar por el complejo panorama de las fusiones y adquisiciones ajustando dinámicamente sus estrategias con base en información en tiempo real.

Un enfoque ágil alienta a las organizaciones a estar dispuestas a cambiar de rumbo, de la misma manera que un conductor utiliza las actualizaciones de tráfico en vivo para evitar los embotellamientos.

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DESARROLLAR LA MENTALIDAD ADECUADA PARA SER ÁGIL

Más allá de cultivar una mentalidad que acepte la incertidumbre, para navegar con éxito por la transformación de las fusiones y adquisiciones, los líderes deben comprender desde un inicio que los planes cambiarán y que deberán mantenerse flexibles.

Para adoptar un enfoque más ágil para la transformación a través de las fusiones y adquisiciones, considera la posibilidad de aplicar estos principios:

Diseña la operación, define los objetivos y resultados clave (OKR) y divide el trabajo en sprints.

Considera la visión de la operación como una “tesis”, que debe ser puesta a prueba y evaluada mediante los OKR a los que tu equipo se compromete desde el inicio, y divide el trabajo en sprints cortos y largos. Identifica las interdependencias entre los sprints y prepárate para reasignar recursos según sea necesario.

Recopila información, evalúa, repite y ajusta

Una vez que se inicie la integración, los líderes de los equipos multifuncionales deben recabar datos de manera constante y evaluar qué está funcionando y qué no. Con esta información, los equipos pueden repetir soluciones y hacer ajustes a medida que evalúan el impacto de los cambios.

Realiza sesiones de análisis y pon en práctica las medidas cuando sea posible.

Realiza sesiones de análisis a lo largo de todo el proceso, desglosando los sprints de trabajo para identificar los aspectos exitosos y las áreas de mejora. Busca patrones en situaciones similares y considera qué prácticas se pueden estandarizar; esto puede mejorar los procesos, mitigar costos innecesarios y fomentar el trabajo en equipo.

Al monitorear estas métricas, siguiendo los principios anteriores, puedes promover la agilidad, la adaptabilidad y la mejora continua a lo largo de una integración de fusiones y adquisiciones.

*Por: Jennifer J. Fondrevay (fundadora de la consultora Day1 Ready)