El estudio EY CEO Outlook revela que el 74% de los ejecutivos peruanos ya utiliza inteligencia artificial en sus procesos de fusiones y adquisiciones. (Foto: Freepik).
Redacción Gestión
, principalmente mediante fusiones, adquisiciones y procesos de desinversión, de acuerdo con el más reciente informe EY CEO Outlook, publicado en enero de 2026.

Según el estudio, 22% de los ejecutivos peruanos prevé concretar transacciones mediante fusiones y adquisiciones (M&A), mientras que un 30% lo hará a través de desinversiones, escisiones u ofertas públicas iniciales (OPI). En tanto, apenas un 9% considera impulsar joint ventures o alianzas estratégicas con terceros.

Dichas cifras contrastan con el panorama global. A nivel mundial, 99% de los CEO planea ejecutar alguna iniciativa transaccional en el mismo periodo. De ellos, el 57% priorizará fusiones y adquisiciones, el 35% desinversiones u OPI, y el 67% joint ventures o alianzas estratégicas.

De acuerdo con EY, , en un entorno aún marcado por incertidumbre y ajustes de valoración.

A nivel global, el 57% de los CEO priorizará operaciones de fusiones y adquisiciones durante los próximos 12 meses, según EY. (Foto: Freepik).
IA GANA TERRENO EN LOS PROCESOS DE M&A

Uno de los principales cambios en las estrategias de transacción de los gerentes generales es la incorporación de tecnología habilitada por inteligencia artificial (IA). En el Perú, , tendencia que a nivel global alcanza al 81%.

Según el informe, la IA se ha convertido en un factor clave para optimizar la identificación de oportunidades, el análisis de riesgos y la generación de valor en operaciones cada vez más complejas, especialmente, en un entorno de alta volatilidad.

El 43% de los CEO en Perú considera que las brechas de valoración podrían ralentizar el ritmo de las operaciones de M&A en 2026. (Foto: Freepik).
El 43% de los CEO en Perú considera que las brechas de valoración podrían ralentizar el ritmo de las operaciones de M&A en 2026. (Foto: Freepik).
BRECHAS DE VALORACIÓN MARCAN EL RITMO DEL MERCADO

El estudio de EY también advierte que el 43% de los CEO peruanos considera que la creciente brecha de valoración entre compradores y vendedores podría ralentizar las operaciones de M&A durante los próximos 12 meses. A nivel global, esta preocupación es aún mayor y alcanza al 71% de los ejecutivos.

De acuerdo con EY, aunque el apetito por transacciones se mantiene, la capacidad de anticipar escenarios, cerrar diferencias de valoración y capturar valor de largo plazo será determinante para concretar operaciones exitosas en el 2026.

