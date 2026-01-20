El 43% de los CEO (gerentes generales) en el Perú planea impulsar activamente alguna operación transaccional en los próximos 12 meses, principalmente mediante fusiones, adquisiciones y procesos de desinversión, de acuerdo con el más reciente informe EY CEO Outlook, publicado en enero de 2026.

Según el estudio, 22% de los ejecutivos peruanos prevé concretar transacciones mediante fusiones y adquisiciones (M&A), mientras que un 30% lo hará a través de desinversiones, escisiones u ofertas públicas iniciales (OPI). En tanto, apenas un 9% considera impulsar joint ventures o alianzas estratégicas con terceros.

Dichas cifras contrastan con el panorama global. A nivel mundial, 99% de los CEO planea ejecutar alguna iniciativa transaccional en el mismo periodo. De ellos, el 57% priorizará fusiones y adquisiciones, el 35% desinversiones u OPI, y el 67% joint ventures o alianzas estratégicas.

De acuerdo con EY, el menor dinamismo relativo del mercado peruano refleja una estrategia más selectiva por parte de las empresas locales, en un entorno aún marcado por incertidumbre y ajustes de valoración.

A nivel global, el 57% de los CEO priorizará operaciones de fusiones y adquisiciones durante los próximos 12 meses, según EY. (Foto: Freepik).

IA GANA TERRENO EN LOS PROCESOS DE M&A

Uno de los principales cambios en las estrategias de transacción de los gerentes generales es la incorporación de tecnología habilitada por inteligencia artificial (IA). En el Perú, el 74% de los CEO consultados indicó que ya utiliza activamente estas herramientas en sus procesos de M&A, tendencia que a nivel global alcanza al 81%.

Según el informe, la IA se ha convertido en un factor clave para optimizar la identificación de oportunidades, el análisis de riesgos y la generación de valor en operaciones cada vez más complejas, especialmente, en un entorno de alta volatilidad.

El 43% de los CEO en Perú considera que las brechas de valoración podrían ralentizar el ritmo de las operaciones de M&A en 2026. (Foto: Freepik).

BRECHAS DE VALORACIÓN MARCAN EL RITMO DEL MERCADO

El estudio de EY también advierte que el 43% de los CEO peruanos considera que la creciente brecha de valoración entre compradores y vendedores podría ralentizar las operaciones de M&A durante los próximos 12 meses. A nivel global, esta preocupación es aún mayor y alcanza al 71% de los ejecutivos.

De acuerdo con EY, aunque el apetito por transacciones se mantiene, la capacidad de anticipar escenarios, cerrar diferencias de valoración y capturar valor de largo plazo será determinante para concretar operaciones exitosas en el 2026.