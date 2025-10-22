De acuerdo a lo presentado por EY, el 62% de sus encuestados considera atractivo migrar hacia esquemas no tradicionales para las APP. Foto: Proinversión.
De acuerdo a lo presentado por EY, el 62% de sus encuestados considera atractivo migrar hacia esquemas no tradicionales para las APP. Foto: Proinversión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El principal resultado que ofrece la data preliminar del Barómetro de Infraestructura en el Perú 2025, de EY, refleja que las concesionarias, de cara a tomar nuevos proyectos de Asociación Público-Privadas (APP) en el futuro, estarían dispuestas a tomar mayores riesgos financieros para llevarlos a cabo.

TE PUEDE INTERESAR

Entre 30 proyectos APP y cuatro adendas: planes del Perú para impulsar obras con sector privado
Estos son los proyectos APP que se adjudicarían en la segunda mitad del 2025
Proyectos APP en Perú: sería complejo alcanzar ritmo de 40 adjudicaciones por año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.