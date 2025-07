Después un periodo de apostar por la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) para las obras en el Perú, que básicamente es obra pública, las Asociaciones Público Privada (APP) parecen haber retomado protagonismo en el Perú. Durante su discurso en el pleno del Congreso de la República, por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte mencionó los siguientes pasos.

“Durante mi Gobierno habremos adjudicado proyectos, mediante la modalidad de APP y proyectos en activos, por un valor que supera los US$ 19,000 millones, en sectores como energía, transporte, telecomunicaciones, salud y saneamiento, cifras impresionantes si las comparamos con los US$ 400 millones adjudicados en el periodo 2019–2022″, recordó.

En el 2023, se adjudicaron más de US$ 2,300 millones, en 2024 se superó los US$ 8,900 millones, y para este año se adjudicarían 30 proyectos por más de US$ 8,200 millones en sectores como saneamiento, salud, educación, transporte, energía, turismo e infraestructura urbana .

Boluarte agregó que, adicionalmente a ello, “con la finalidad de continuar movilizando inversión privada bajo esta modalidad, para el año 2025 se espera suscribir cuatro adendas estratégicas en transporte, gas natural y salud, que viabilizarán aproximadamente US$ 2,500 millones adicionales”.

Entre estas adendas, está la del Terminal Portuario de Matarani, cuya última etapa se firmará en el tercer trimestre del 2025, lo que contribuirá a mejorar la competitividad portuaria del sur del país e implicará una inversión comprometida de más de US$ 700 millones.

Entre estas adendas, está la del Terminal Portuario de Matarani. (Foto: Tramarsa)

Con relación al proyecto Olmos, el Gobierno Regional de Lambayeque, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han convenido en fortalecer al proyecto especial Olmos Tinajones con el objeto de asegurar la continuidad operativa del trasvase Olmos, cuyo contrato de concesión vence en septiembre del presente año.

“También hemos adjudicado el proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 4 bajo la modalidad de APP, con una inversión de US$ 1,582 millones para 965 kilómetros será rehabilitada, construida, mejorada y mantenida durante los próximos 25 años, beneficiando de manera directa a más de 1.6 millones en Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Apurímac”, destacó.

Para el 2026 se ha proyectado adjudicar 48 proyectos por más de US$ 9,100 millones y se dejará al menos 10 proyectos para el año 2027 que movilizarán más de US$ 10,200 millones adicionales de inversión.