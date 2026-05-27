Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @FlavioBolsonaro del senador derechista brasileño Flávio Bolsonaro (i), junto al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/ @FlavioBolsonaro
Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @FlavioBolsonaro del senador derechista brasileño Flávio Bolsonaro (i), junto al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/ @FlavioBolsonaro
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Redacción Gestión
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, a menos de tres semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro publicó en

Flavio Bolsonaro viajó el domingo por la noche a Washington en busca de

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El senador derechista buscaba con este encuentro un impulso a su candidatura después de la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, algo que ha lastrado su apoyo en las encuestas.

por golpismo contra el padre de Flavio, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

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, pero luego dio marcha atrás tras una negociación con el Gobierno brasileño.

En audios filtrados a la prensa sobre el caso de Vorcaro, el senador llama “hermano” al banquero y le pide una suma millonaria para financiar una película sobre su padre.

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Flavio Bolsonaro ha reconocido el vínculo con el banquero, pero ha negado que haya nada irregular en la financiación al tratarse de “dinero privado”.

Esto generó un retroceso del candidato en las encuestas electorales, que ahora lo sitúan varios puntos por detrás de Lula después de haberlos colocado anteriormente en empate técnico.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo del senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro. EFE/ Andre Borges
Fotografía de archivo del senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro. EFE/ Andre Borges

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