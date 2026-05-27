El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al senador brasileño Flavio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial, a menos de tres semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve de pie junto a Trump, sentado en el escritorio del Despacho Oval.

Flavio Bolsonaro viajó el domingo por la noche a Washington en busca de un espacio en la agenda del mandatario para una reunión que no había sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca.

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El senador derechista buscaba con este encuentro un impulso a su candidatura después de la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, algo que ha lastrado su apoyo en las encuestas.

La familia Bolsonaro comparte una cierta afinidad ideológica con el mandatario estadounidense, quien intentó influir en el proceso judicial por golpismo contra el padre de Flavio, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Trump impuso altos aranceles sobre las importaciones brasileñas y sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del caso contra el exmandatario, pero luego dio marcha atrás tras una negociación con el Gobierno brasileño.

En audios filtrados a la prensa sobre el caso de Vorcaro, el senador llama “hermano” al banquero y le pide una suma millonaria para financiar una película sobre su padre.

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Flavio Bolsonaro ha reconocido el vínculo con el banquero, pero ha negado que haya nada irregular en la financiación al tratarse de “dinero privado”.

Esto generó un retroceso del candidato en las encuestas electorales, que ahora lo sitúan varios puntos por detrás de Lula después de haberlos colocado anteriormente en empate técnico.

Elaborado con información de EFE.