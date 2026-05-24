La declaración del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, apunta a moderar las expectativas sobre un eventual acuerdo nuclear con Irán, en medio del conflicto que ya se prolonga por casi tres meses.

Rubio sostuvo ante The New York Times que las negociaciones nucleares son altamente técnicas y rechazó la idea de alcanzar un entendimiento rápido. “No vamos a precipitarnos. Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos. No se puede resolver un asunto nuclear en 72 horas en la parte de atrás de una servilleta”, afirmó durante una entrevista realizada desde Nueva Delhi.

Rubio defiende cautela en diálogo nuclear con Irán y descarta solución rápida Foto: Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP

Sus declaraciones se producen luego de que el presidente Donald Trump pidiera a los negociadores estadounidenses no apresurar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. El mensaje refleja una postura de cautela frente a un proceso diplomático complejo, que involucra aspectos técnicos sobre enriquecimiento de uranio, supervisión internacional y compromisos de seguridad regional.

Rubio añadió que la estrategia estadounidense cuenta actualmente con respaldo regional. Según indicó, entre siete y ocho países de la zona apoyan el enfoque impulsado por Washington, lo que, a su juicio, brinda margen para continuar las conversaciones sin fijar plazos inmediatos para un eventual pacto.

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Elaborado con información de Agencia AFP