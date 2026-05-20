Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, manifestó su rechazo a las manifestaciones en Bolivia y aseguró que Washington no permitirá que el Gobierno de Rodrigo Paz sea derrocado.

El hombre de confianza de Donald Trump indicó que Washington no dejará que “criminales y traficantes de drogas” tomen el poder y releguen a los “líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”.

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Cabe recordar que desde hace dos semanas, miles de ciudadanos, muchos de ellos afines a Evo Morales, han paralizado el país para exigir la salida de Paz, en medio de una crisis de combustibles y monetaria.

Protestas en Bolivia mantienen al país altiplánico paralizado. Foto: AIZAR RALDES / AFP

La sede del Gobierno y el Legislativo altiplánico están incomunicados con el resto del país debido a los bloqueos de carreteras, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustible e insumos médicos.

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Es tan crítica la situación que el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que en su país se está gestando un golpe de Estado contra Rodrigo Paz —quien asumió el poder en noviembre del 2025—.

Con información de EFE.