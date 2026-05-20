Personas participan en un bloqueo en una vía en San Julián, Bolivia. Washington asegura que harán respetar la voluntad democrática. Foto: Juan Carlos Torrejon / EFE
Personas participan en un bloqueo en una vía en San Julián, Bolivia. Washington asegura que harán respetar la voluntad democrática. Foto: Juan Carlos Torrejon / EFE
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Redacción Gestión
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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, manifestó su rechazo a las manifestaciones en Bolivia y aseguró que

El hombre de confianza de Donald Trump indicó que Washington no dejará que “criminales y traficantes de drogas” tomen el poder y releguen a los “líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”.

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Cabe recordar que desde hace dos semanas, miles de ciudadanos, , han paralizado el país para exigir la salida de Paz, en medio de una crisis de combustibles y monetaria.

Protestas en Bolivia mantienen al país altiplánico paralizado. Foto: AIZAR RALDES / AFP
Protestas en Bolivia mantienen al país altiplánico paralizado. Foto: AIZAR RALDES / AFP

La sede del Gobierno y el Legislativo altiplánico , lo que ha provocado escasez de alimentos, combustible e insumos médicos.

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Es tan crítica la situación que —quien asumió el poder en noviembre del 2025—.

Con información de EFE.

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