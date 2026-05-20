Cerca de tres de cada diez autos nuevos vendidos en el mundo durante 2026 serán eléctricos, de acuerdo con las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estima que las ventas globales de estos vehículos alcanzarán los 23 millones de unidades este año , equivalente a casi un tercio del mercado automotor mundial.

Así lo señala el informe Global EV Outlook (“Perspectivas globales del vehículo eléctrico”), publicado este miércoles por el organismo con sede en París, el cual analiza la evolución del mercado, las políticas públicas ligadas a la electrificación del transporte, el despliegue de infraestructura de recarga y su impacto sobre la demanda energética y las emisiones.

La edición de este año incorpora información preliminar correspondiente a los primeros meses de 2026, en un escenario marcado por la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio.

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Ventas crecieron 20% en 2025

Según el reporte, durante 2025 las ventas mundiales de autos eléctricos crecieron 20%, superando los 20 millones de unidades . Con ello, uno de cada cuatro vehículos nuevos comercializados en el mundo fue eléctrico.

Además, en alrededor de 40 países estos modelos ya representaron al menos el 10% de las matriculaciones totales.

Por fabricantes, las compañías chinas concentraron aproximadamente el 60% de las ventas globales de vehículos eléctricos el año pasado, mientras que los productores de Europa y Norteamérica alcanzaron participaciones cercanas al 15% cada uno.

No obstante, la AIE indicó que los cambios regulatorios implementados en China y Estados Unidos generaron una caída interanual de 8% en las ventas globales de eléctricos durante el primer trimestre de 2026.

Pese a ello, otras regiones compensaron el retroceso. En Europa, las ventas avanzaron cerca de 30%; en Asia-Pacífico —sin considerar a China— crecieron 80%, mientras que en América Latina el incremento fue de 75%.

El organismo destacó además que la reducción de costos de los vehículos eléctricos en mercados estratégicos podría sostener la demanda, incluso en un entorno de volatilidad de los combustibles fósiles.

China mantiene el liderazgo global en la fabricación y exportación de vehículos eléctricos, según la AIE. Foto: EFE.

Parque automotor eléctrico podría superar los 500 millones en 2035

La AIE proyecta que el parque mundial de vehículos eléctricos —sin considerar motocicletas ni triciclos— podría llegar a 510 millones de unidades hacia 2035, frente a los cerca de 80 millones existentes actualmente, aun sin nuevas medidas de impulso.

“Las ventas de coches eléctricos han alcanzado récords en casi 100 países, lo que representa un cambio estructural para el mercado automotor y el sistema energético global”, sostuvo Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.

El ejecutivo añadió que la caída de los precios de las baterías y las respuestas frente a la actual crisis energética podrían acelerar aún más el crecimiento del sector.

El informe también resalta el avance de los camiones eléctricos, cuyas ventas más que se duplicaron durante 2025, nuevamente con China como principal mercado. En paralelo, el segmento de vehículos de dos y tres ruedas —el más electrificado del transporte terrestre— mantuvo su expansión.

Por regiones, el Sudeste Asiático aparece entre los mercados de mayor dinamismo. Las ventas de eléctricos se duplicaron en 2025 y alcanzaron una participación cercana al 20%, con proyecciones que apuntan a un 60% hacia 2035, apoyadas por incentivos y políticas públicas implementadas en países como Vietnam.

China, por su parte, mantuvo su posición como principal centro de producción mundial de vehículos eléctricos, concentrando cerca de tres cuartas partes de los aproximadamente 22 millones de unidades fabricadas en 2025.

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El exceso de producción frente a la demanda interna impulsó las exportaciones chinas, que se duplicaron hasta superar los 2,5 millones de vehículos eléctricos.

Fuera de los tres mayores mercados —China, Europa y Estados Unidos— el 55% de los autos eléctricos vendidos en el resto del mundo fueron importados desde China, frente a menos del 5% registrado hace cinco años.

Además, el país asiático conserva el liderazgo en la cadena de suministro, concentrando más del 80% de la producción mundial de celdas para baterías y una participación aún mayor en materiales estratégicos.

Con información de EFE.