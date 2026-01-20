El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, señaló que, desde su sector, se buscará promover la instalación de un punto de recarga (electrolinera) en cada grifo del país para abastecer de energía a los autos eléctricos, con el objetivo de impulsar la electromovilidad en el Perú.

“Creemos que es una solución rápida y factible, con los permisos necesarios para hacerlo como corresponde. Vamos a promover la instalación de un punto de recarga en cada grifo”, señaló a la Agencia Andina.

“Empezaremos con las empresas eléctricas, que son parte del esquema del Estado, a dar las señales necesarias y adecuadas para que se impulsen las estaciones de recarga”, agregó.

Luis Bravo consideró que el Estado y el mercado tienen que dar incentivos para que se facilite la instalación de puntos de recarga y se garantice la energía a los autos eléctricos.

“El mercado solo se debe regular, pero es necesario empezar a dar las señales necesarias y hacer que los requisitos sean los más sencillos para los privados que quieran hacer esa inversión”, manifestó.

“A ver, si quisiéramos comprar un carro eléctrico solo podríamos movernos dentro de Lima y no ir a alguna región. Por ello, tenemos que asegurar que existan estaciones o puntos de recarga en las distintas regiones, así como funcionan los grifos de combustible en las carreteras y que cada uno también tenga un punto de recarga para los vehículos eléctricos”, añadió.

El ministro enfatizó que la electromovilidad es un tema de importancia nacional, pero que se debe mover más en las regiones y empezar por el transporte público.

“Dentro del Ministerio de Energía y Minas estamos promoviendo el traslado hacia una matriz energética en la cual no dependamos tanto del combustible fósil, e ir incorporando nuevas modalidades, por ejemplo, en el sector transportes”, refirió.

“A través del Viceministerio de Electricidad estamos empezando a trabajar el tema de transporte público eléctrico, sin contaminación y sin ruido”, dijo