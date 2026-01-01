El fabricante chino BYD rompió en 2025 el récord de ventas anuales de autos eléctricos, con 2.26 millones de unidades despachadas a nivel global, según informó la compañía en un comunicado publicado en la Bolsa de Hong Kong.

La cifra sitúa a BYD en posición de superar por primera vez a la estadounidense Tesla en ventas anuales de vehículos eléctricos. Hasta finales de septiembre, la empresa dirigida por Elon Musk había vendido 1.22 millones de unidades, mientras que la compañía californiana anunciará sus resultados anuales este viernes.

BYD, con sede en Shenzhen, dio a conocer los datos a través de un comunicado oficial publicado en la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza. La empresa también produce vehículos híbridos y es actualmente el mayor fabricante de autos eléctricos en el mercado chino.

Fundada en 1995, BYD inició sus operaciones como fabricante de baterías y con el paso de los años se consolidó como el principal actor del mercado chino de vehículos eléctricos, considerado el mayor del mundo.

La compañía busca ahora ampliar su presencia en los mercados internacionales. Sin embargo, al igual que otros fabricantes chinos del sector, enfrenta elevados aranceles para ingresar al mercado de Estados Unidos.

En 2024, Tesla superó por un margen reducido a BYD en las ventas anuales de vehículos eléctricos, con 1.79 millones de unidades vendidas por la empresa estadounidense frente a 1.76 millones despachadas por la compañía china.

La empresa californiana anunciará sus ventas anuales de autos eléctricos el viernes.