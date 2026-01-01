El fabricante chino informó ventas por 2.26 millones de autos eléctricos en 2025, según un comunicado publicado en la Bolsa de Hong Kong.
El rompió en 2025 el récord de ventas anuales de autos eléctricos, con 2.26 millones de unidades despachadas a nivel global, según informó la compañía en un comunicado publicado en la Bolsa de Hong Kong.

La cifra sitúa a BYD en posición de superar por primera vez a la estadounidense Tesla en ventas anuales de vehículos eléctricos. Hasta finales de septiembre, la empresa dirigida por había vendido 1.22 millones de unidades, mientras que la compañía californiana anunciará sus resultados anuales este viernes.

BYD, con sede en Shenzhen, dio a conocer los datos a través de un comunicado oficial publicado en la , donde cotiza. La empresa también produce vehículos híbridos y es actualmente el mayor fabricante de autos eléctricos en el mercado chino.

BYD lidera las ventas de autos eléctricos en el mercado chino

LEE TAMBIÉN: BYD acelera su “ruta eléctrica”: más modelos y expansión a descentralizada rumbo al 2026

Fundada en 1995, BYD inició sus operaciones como fabricante de baterías y con el paso de los años se consolidó como el principal actor del mercado chino de , considerado el mayor del mundo.

La compañía busca ahora ampliar su presencia en los mercados internacionales. Sin embargo, al igual que otros fabricantes chinos del sector, enfrenta .

Comparación de ventas anuales entre BYD y Tesla

LEE TAMBIÉN: Cómo BYD pasó de hacer baterías en China a ser un referente global en autos eléctricos

En 2024, Tesla superó por un margen reducido a BYD en las ventas anuales de vehículos eléctricos, con 1.79 millones de unidades vendidas por la empresa estadounidense frente a 1.76 millones despachadas por la compañía china.

La empresa californiana anunciará sus ventas anuales de autos eléctricos el viernes.

