Juan Felipe Salgado, gerente general de Motorysa —representante oficial de BYD en Perú—, señaló que entre enero y la fecha han vendido más de 350 vehículos en el país. La operación comenzó prácticamente a finales de enero con la apertura de la primera tienda y, desde entonces, incorporaron tres locales adicionales en Lima, además de ejecutar lanzamientos progresivos de nuevos modelos.

“Es un desempeño bastante positivo, incluso en un mercado que aún no cuenta con una infraestructura de carga adecuada y donde los incentivos para vehículos de nuevas energías —como los híbridos enchufables y los 100% eléctricos— siguen siendo limitados”, explicó.

Para diciembre de este año, Salgado estima cerrar el año con 450 unidades colocadas y, de cara a 2026, la meta es dar un salto significativo y triplicar ese volumen. “Esto será posible gracias a una red comercial más robusta, un portafolio ampliado y un consumidor peruano cada vez más familiarizado con nuestros productos”, sostuvo.

Si bien la operación todavía está en una fase inicial, el ejecutivo indicó que el objetivo es posicionar a BYD Perú como el principal actor en vehículos de nuevas energías, replicando el desempeño de otros mercados de la región. Ademas, esperan que la aportación de la operación peruana represente al menos el 5% de las ventas regionales en Latinoamérica.

“Hoy la operación en Perú es pequeña porque tenemos apenas nueve o diez meses en el mercado. En Colombia, por ejemplo, la marca vende más de 1,200 vehículos al mes. En la región existen mercados de gran tamaño clave para BYD, como México y Brasil, con volúmenes muy altos. En el mediano plazo esperamos alcanzar ritmos que nos permitan aumentar nuestra participación en la región”, afirmó Salgado.

Expansión descentralizada

Con cuatro tiendas en Lima, BYD ya proyecta nuevas aperturas en el corto y mediano plazo. Solo para 2026, la marca prevé sumar tres puntos adicionales. El primero será un local en Surco, actualmente en fase de implementación. La empresa ya cuenta con el espacio arrendado y ha iniciado las obras, con el objetivo de tener la tienda operativa hacia finales de enero.

Luego, la compañía concretará su ingreso a provincias con dos nuevas tiendas en Arequipa y Trujillo, que serán desarrolladas por third parties o socios comerciales, a diferencia de las ubicaciones de Lima, operadas directamente por Motorysa. “Ese crecimiento de red para llegar a distintas zonas geográficas es muy importante. En esta primera fase hemos apostado por los ‘clusters’ clave de Lima y por las dos principales ciudades del interior, lo cual nos parece óptimo para este inicio”, señaló Salgado.

En cuanto al capex, se destinarán aproximadamente US$150,000 por punto. “La inversión en provincias la realizará el socio local; nosotros otorgamos la concesión tanto en Arequipa como en Trujillo. En Lima sí son operaciones directas, tiendas propias de Motorysa”, añadió.

De cara a una segunda fase, la empresa ya evalúa otros mercados regionales y un refuerzo adicional en Lima, lo que les permitiría alcanzar una cobertura superior al 80% del mercado objetivo para sus vehículos. En el mapa de oportunidades, la zona oeste —particularmente San Miguel— aparece como una alternativa para habilitar un espacio que mejore la experiencia del consumidor y no dependa únicamente de un centro comercial.

“En provincias, tenemos espacio para seguir creciendo en el norte y para fortalecer nuestra presencia en el sur. Además, estamos evaluando un proyecto para ingresar a la sierra central, aunque aún en etapa preliminar”, comentó el ejecutivo.

Este crecimiento exigirá también un mayor soporte posventa. Actualmente, BYD cuenta con un taller en La Molina y un quick service en Surquillo. “Estamos iniciando un nuevo taller en Surco, que incluso tendrá más metros cuadrados que nuestra tienda en La Molina. Si concretamos el proyecto en San Miguel, incluiría también un taller. En provincias, Arequipa y Trujillo avanzan de la mano con la posventa: ambos dealers tienen áreas amplias y destinarán un espacio exclusivo para BYD”, explicó Salgado.

La compañía concretará su ingreso a provincias con dos nuevas tiendas en Arequipa y Trujillo. (Foto. BYD)

En paralelo, la compañía trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura de carga. Aunque el modelo eléctrico prioriza la carga domiciliaria, el déficit de puntos públicos sigue siendo un reto. Para ello, BYD está coordinando con un aliado estratégico que provee los cargadores, además de cerrar acuerdos con restaurantes, centros comerciales y otros actores para reforzar la red, dentro y fuera de Lima.

“Esperamos cerrar algunos convenios pronto. Aún no puedo adelantar detalles, pero posiblemente tendremos buenas noticias hacia fin de año, con alternativas para que los consumidores puedan cargar sus vehículos cuando se desplacen, por ejemplo, rumbo a las playas”, adelantó.

Fortalecimiento del portafolio

De cara a 2026, BYD apunta a reforzar su línea de vehículos híbridos enchufables (PHEV), especialmente aquellos equipados con la tecnología DM-i, y prevé incorporar también la variante DM-p —orientada al alto desempeño— para ampliar su alcance hacia conductores que buscan una experiencia más deportiva.

“Queremos lanzar tres modelos bajo este formato, dirigidos principalmente al segmento de SUVs grandes y medianas, y posiblemente un hatchback que complemente la oferta”, señaló Salgado.

Hoy cuentan con el Song Pro, el Song Plus y la Shark en dicha categoría de híbridos enchufables.

Según el ejecutivo, para un consumidor que migra de un vehículo a combustión hacia un modelo enchufable, esta tecnología resulta la alternativa más eficiente: en el peor escenario, puede operar con gasolina, mientras los sistemas regenerativos permiten mantener un modo de conducción eléctrica y optimizar el rendimiento por cada sol invertido en combustible.

En la actualidad, el Song Plus es el vehículo de mayor volumen dentro de su portafolio PHEV, con un ritmo de entre 15 y 18 unidades vendidas al mes.

BYD Sealion. (Foto: BYD)