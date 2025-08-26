Recientemente, Kinto inauguró su primera tienda exclusiva en el Mall Aventura de Santa Anita, una movida clave para la marca, que hasta ahora operaba únicamente dentro de concesionarios Toyota.
Recientemente, Kinto inauguró su primera tienda exclusiva en el Mall Aventura de Santa Anita, una movida clave para la marca, que hasta ahora operaba únicamente dentro de concesionarios Toyota.
Únete a nuestro canal
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Kinto, la marca global de movilidad de Toyota, dispone de entre ocho y 10 servicios a nivel mundial. En Sudamérica, operan tres de ellos y, en Perú, están disponibles dos: Kinto Share, que permite alquilar vehículos para uso personal por periodos que van desde una hora hasta dos meses; y Kinto One, enfocado en empresas, con modalidades de arrendamiento financiero y leasing operativo. La estrategia apunta a consolidar el crecimiento de esta unidad de negocio, que representa la apuesta de Toyota por alternativas a la venta tradicional de vehículos.

TE PUEDE INTERESAR

Volkswagen alista su regreso al top 10 con una agresiva estrategia de SUV
JMC: Los planes del fabricante de autos chinos para afianzarse en el segmento pick-up
Las plantas de autos en Perú: historia de un sueño industrial y su caída

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.