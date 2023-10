Fernando Martínez, gerente general de Alivo Renting Perú (antes Mareauto), estimó que existen unas 20,000 unidades en el leasing operativo de vehículos en la actualidad. “El año pasado, este modelo de negocio representó el 7% del total de flotas corporativas (vehículos activos en manos de empresas), por debajo de la compra directa de unidades (50%) y el leasing financiero (23%). Para el próximo año debería bordear entre el 10 y 11%”, dijo.

Por su parte, Héctor Flores, director comercial de Arval Perú, afirmó que con esta nueva cifra (20,000) la penetración del leasing operativo en el país ha aumentado 9%. “Somos optimistas del crecimiento del sector, porque vemos que el mercado está respondiendo al trabajo que estamos realizando para masificar el producto del renting. Calculamos que el sector crezca más de un 7%”, afirmó.

Según estimaciones de Alivo, el leasing vehicular asciende a US$ 250 millones por año y estima que llegaría a una facturación cercana a los US$ 300 millones en el 2024. “La penetración del leasing operativo en el mercado peruano todavía es muy baja. Cambiar esta tendencia es un trabajo de largo plazo. A la fecha, los principales usuarios del leasing operativo son las multinacionales y las grandes empresas, pero cada vez más compañías se orientarán al arrendamiento y no a la propiedad”, destacó.

“Las empresas peruanas que disponen de flotas de autos se enfrentan a ciertos retos. Por ejemplo, necesitan minimizar los riesgos de sobrecostos inesperados, caídas del mercado de usados, gestión de los mantenimientos y servicios conexos, como contar con soluciones que les permitan recopilar y analizar datos para una gestión operativa”, agregó Flores, de Arval Perú.

Oportunidades de crecimiento

Flores comentó que los principales sectores que dinamizarán la demanda son el de telecomunicaciones, retail, agroindustria y laboratorios. “Este dinamismo se ha complementado con la reactivación parcial del sector automotriz, lo cual nos permitirá seguir a países como Chile y Colombia, que están demostrando un gran crecimiento en el sector del renting vehicular. Buscamos acompañar la toma de decisiones de negocio de forma oportuna, ágil y en tiempo real, impulsando la migración hacia una solución de movilidad alternativa, como por ejemplo un auto eléctrico o híbrido”, dijo.

El directivo de Alivo Renting consideró que el dinamismo de la inversión pública y privada en el 2024 podría generar un impacto relevante en la demanda del leasing operativo. “Las obras de saneamiento e infraestructura generan una demanda importante de activos que deberían de ser ofrecidos mediante soluciones de leasing operativo”, destacó Martínez.

Independientemente de la actividad económica, el ejecutivo remarcó que lo principal para las empresas será priorizar sus inversiones y cuidar su liquidez. “Es importante que las empresas busquen un gestor profesional que se encargue integralmente de los activos para pueda enfocarse al 100% en el core de su negocio”, enfatizó.

Kristine Gulbe, gerente general de ALD Automotive, dijo que la competencia en el Perú aumenta cada año, pero aseguró que los jugadores del mercado definen sus segmentos de público objetivo y se concentran en clientes específicos. “En general, competimos con el mismo producto, pero los PVU (puntos de venta únicos) de cada actor son diferentes, por lo que el cliente tiene la oportunidad de decidir cuáles son los beneficios que requiere priorizar para la empresa y seleccionar el proveedor que mejor se adapte a esa estrategia”, aclaró.

Un mercado cada vez más “eléctrico”

Al cierre del tercer trimestre del 2023, se comercializaron 3,211 unidades de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) en Perú, una cifra mayor en 66% respecto a igual periodo del 2022 y 20% más a todo lo vendido el año pasado, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Este avance en el segmento de vehículos también se ve reflejado en el interés de las empresas de renting por adquirir este tipo de unidades. “El 47% de las empresas que ya tienen flotas en el país están pensando en migrar a la electrificación”, afirmó Flores.

Arval Perú ha desplegado su plan Arval Beyond, una hoja de ruta de movilidad sostenible, que busca disponer 700,000 vehículos eléctricos en los 30 países donde se encuentra presente para el 2025. Ello permitirá una reducción del 30% en las emisiones de CO2 de sus flotas.

Gulbe, de ALD Automative, declaró que la meta para este año es crecer en 300% su flota de vehículos eléctricos, por lo que ha firmado una alianza de colaboración comercial con Enel X Way, para ofrecer un producto eléctrico integral. Asimismo, la marca está interesada en cerrar acuerdos con empresas que emiten bonos de carbono.

En tanto, Mitta Perú (antes MB Renting), que tiene 1,450 vehículos operativos entre pickups, SUV y sedán, comentó en una reciente entrevista a este medio que planean culminar el año con 20 autos eléctricos o híbridos. Con miras al 2027, estimaron que el 5% del total de su flota sería eléctrica. “Los clientes están interesados en contar con vehículos eléctricos, pero aún tienen dudas de su funcionamiento”, dijo Eddy Yokoyama, COO de la compañía, que se enfocará en ofrecer pruebas para despejar las interrogantes.

Inversiones y acciones de las marcas

Las principales marcas del mercado peruano alistan inversiones en activos e infraestructura. Alivo cerró el 2022 con un crecimiento del 25% y espera replicar la tasa de crecimiento para este año, además de culminar con 2,500 unidades. Con miras al 2024, destinará US$ 30 millones del presupuesto total de US$ 50 millones en la compra de nuevos activos.

“Buscamos garantizar una alta disponibilidad de activos sin incurrir en altos costos iniciales y sin comprometer el flujo de caja. Adicionalmente, reforzamos la propuesta de valor mediante analítica y telemetría aplicada al negocio para generar mayor seguridad a los usuarios y ahorros de costos. Estamos posicionados como un “one stop shop”, al ofrecer (en leasing operativo) vehículos, maquinaria amarilla, montacargas, tractores agrícolas y equipos médicos de diagnóstico por imágenes”, aseguró Martínez.

Arval Perú se mantiene como líder del mercado con una participación entre el 35% y 40% y una flota de 6,000 vehículos. Para el próximo año, la marca estima cerrar con alrededor de 7,000, por lo que se prevé una inversión de US$ 35 millones para la compra en vehículos (renovación y crecimiento de flotas). “Estimamos crecer a dos dígitos con esta nueva flota, y con el compromiso de continuar en la transición de la electrificación y la sostenibilidad”, sostuvo Flores.

Gulbe, de ALD Automotive, detalló que la meta es terminar el año con 3,200 unidades. “A pesar de las continuas interrupciones en las cadenas de suministro, crecimos un 5% frente al año pasado y proyectamos un aumento en torno al 15% para el 2023, con la finalidad de convertirnos en el segundo operador del mercado”, señaló.

