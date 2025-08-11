Audi mantiene una red de cuatro concesionarios en el país: dos en Lima, uno en Trujillo (Audi Manucci) y otro en Arequipa (Audi Arequipa). (Foto. Audi)
Audi mantiene una red de cuatro concesionarios en el país: dos en Lima, uno en Trujillo (Audi Manucci) y otro en Arequipa (Audi Arequipa). (Foto. Audi)
El mercado automotor de alta gama cerró el primer semestre del año en terreno adverso. Entre enero y junio se vendieron 1,872 unidades, lo que representa una contracción de 2.6 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). En ese contexto, Audi vendió 342 unidades, manteniendo la tercera posición en el ranking de marcas premium y alista nuevas estrategias para enfrentar la segunda mitad del año y aumentar su participación hacia 2026.

