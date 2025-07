El 95% del transporte de mercancías de comercio exterior del Perú se mueve por vía marítima, y aunque nuestros puertos reciben cada vez buques de mayor envergadura, sus tarifas están ahora en tendencia ascendente. Por el contrario, el transporte de carga vía aérea muestra una tendencia declinante en sus fletes, atrayendo -en parte- a los agroexportadores.

Según cifras que dio a conocer ComexPerú, el Índice Global de Flete Aéreo (Freightos Air Index) mostró una cifra de US$ 2.22 por kilogramo, es decir, una caída de 5.53% frente a los US$ 2.35 por kilo registrados en la segunda mitad de mayo último.

Además, entre enero y abril de 2025, las exportaciones peruanas realizadas por vía aérea alcanzaron las 36,203 toneladas, lo que representa un incremento del 32.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El gremio atribuyó ese crecimiento al mayor volumen exportado de productos como mangos, espárragos y arándanos frescos, que en conjunto concentraron el 65.36% del total despachado.

LEA TAMBIÉN: En agosto comienza proceso para instalar cámaras a buses de transporte público

Fletes marítimos con tendencia al alza

Por el contrario, las tarifas de transporte marítimo acusan una tendencia al alza en junio de este año, conforme lo indica la evolución de los índices World Container Index (WCI), de la consultora Drewry, y Global Container Freight Index (FBX).

En junio, ambos indicadores registraban que el flete de transporte marítimo osciló entre los US$ 3,543 y los US$ 3,704.25 por contenedor, cuando entre marzo y abril estaban en torno a los US$ 2,000.

En la primera mitad del último mes -observa ComexPerú- el Índice mundial de Contenedores de Drewry (WCI) registró un flete promedio de US$ 3,543 en su última actualización del 12 de junio, lo que reflejó un aumento del 58.6% frente a los US$ 2,233 registrados el 15 de mayo de 2024.

Vale indicar que el costo del transporte marítimo para exportadores e importadores en Perú puede representar entre el 20% y el 50% del valor de los productos, dependiendo del sector y de la eficiencia logística involucrada.

Para productos agrícolas, por ejemplo, el costo logístico puede alcanzar el 21% del valor exportado, y en algunos casos específicos, como la cebolla, puede llegar a casi el doble del porcentaje observado en otros países de la región.

LEA TAMBIÉN: Chile ahora con más buses eléctricos para transporte público en el mundo, solo detrás de China

Alza de tarifas también afecta al Perú

En el caso del Perú, según Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Portuarios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) los fletes de líneas navieras que recalan en puertos peruanos pueden oscilar, en el caso de la carga congelada, entre los US$ 3,500 a los US$ 4,500 por contenedor refrigerado de 40 pies.

Observó que estos precios han estado al alza desde hace algún tiempo atrás, y consideró que una causa de ello podría ser el alto costo del petróleo y combustibles en el Perú, del cual se tienen que abastecer los buques cuando acoderan en puertos locales, considerando que consumimos en su mayor parte derivados importados (de mayor costo).

Sin embargo, más allá de ello, Ego Aguirre señaló que no habría razones de fondo para que los fletes a escala internacional estén con tendencia al alza, pues ya se han superado los problemas de recepción de buques procedentes de China en puertos de Estados Unidos, tras el acuerdo que firmó el presidente Donald Trump con esa nación asiática.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba que Ositrán proporcione información a usuarios de transporte público

Fletes de camiones también se elevan

Juan Carlos León Siles, experto en comercio exterior, confirmó que, en efecto, se está viendo también en el Perú una tendencia ascendente en los fletes de carga marítima, y lo atribuyó a la congestión que existe desde hace algún tiempo en puertos de Europa.

Explicó que en los terminales portuarios de ese continente se están produciendo congestiones que generan retrasos para la salida de buques llenos.

Por esa razón, observó que las navieras están reduciendo sus frecuencias de viajes, causando menor oferta disponible de transporte por mar, y sobrecostos que elevan los fletes.

Esa situación, señaló, fue exacerbada también por el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la aplicación de aranceles, que llevó a que el indicador de tráfico de carga entre la costa oeste de EE.UU. y Asia cayera en más del 20%.

A esto León Siles le sumó el incremento de costos logísticos en el Perú, que, en parte, se explican por la creciente congestión en el puerto del Callao, y que han llevado que los transportistas en camiones incrementen a su vez sus fletes en un aproximado del 10% en los últimos años.

LEA TAMBIÉN: Más gremios en alerta por proyecto que limitaría inversión privada en puertos