Marco Balcázar, director de Asuntos Sociales y Permisos de Zijin Mining Group, explicó a Gestión que La Arena, operación minera a tajo abierto y dedicada a la producción de oro mediante lixiviación en pilas de minerales oxidados, forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en el Perú. La unidad opera desde 2011 y actualmente está bajo control de Zijin Mining.

“El proyecto hoy es una operación de óxidos de oro, pero queremos transformarlo hacia sulfuros de cobre, que representa nuestro futuro”, señaló el ejecutivo. Según detalló, esta nueva etapa contempla una inversión estimada de US$ 1,500 millones y una vida útil proyectada de 19 años . En ese sentido, precisó que la empresa se encuentra actualmente en la fase de diseño de la futura mina de cobre .

En paralelo, indicó que buscan extender la operación de óxidos de oro aprovechando el actual contexto favorable de precios de los metales . “Queremos lograr una transición enfocada en conservar lo más valioso, que es nuestra fuerza laboral. La idea es mantener a la mayor parte de nuestros trabajadores para que formen parte de la futura operación”, sostuvo.

El directivo agregó que el proyecto aún debe atravesar distintas etapas regulatorias, ambientales y técnicas antes de iniciar su siguiente fase de desarrollo. “Estamos haciendo la línea base y esperamos tener predictibilidad en los tiempos de aprobación para poder coordinarnos”, comentó. No obstante, advirtió que todavía resulta difícil definir cronogramas concretos debido a los cambios regulatorios y la incertidumbre en los procesos de permisos. “Hoy no podemos elegir fechas porque no sabemos cuánto tiempo van a demorar los procesos de aprobación”, afirmó.

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Precisamente, en línea con esta estrategia de extender la operación de óxidos de oro, La Arena S.A. —integrante del grupo Zijin Mining— presentó esta semana ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) vinculado a la cuarta modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la unidad minera liberteña.

La propuesta busca actualizar el plan de minado del tajo Calaorco sobre la base de nuevas proyecciones operativas e información técnica reciente. De acuerdo con el ITS, el plan aprobado en 2025 contemplaba la extracción de 75.35 millones de toneladas secas (Mt) en un periodo de cuatro años. Con la modificación planteada, dicho volumen se mantendría, pero distribuido en un horizonte de seis años, permitiendo extender en dos años adicionales la vida útil operativa de la unidad minera.

La Arena, ubicada en La Libertad, continúa operando su fase de óxidos de oro mientras Zijin diseña una futura mina de sulfuros de cobre. Foto: Andina

¿Cómo avanza el diseño de la futura mina de cobre?

Balcázar enfatizó que actualmente La Arena atraviesa dos etapas distintas: por un lado, la operación de óxidos continúa en producción y ya cuenta con ampliación aprobada hasta el 2028; por otro, el proyecto de sulfuros —considerado el eje de crecimiento de la minera— se encuentra aún en fase de diseño conceptual.

“La Arena óxidos está actualmente en operación. Lo que corresponde a sulfuros, que es el futuro proyecto, está en una etapa de diseño”, reiteró.

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De este modo, detalló que la compañía todavía no ha iniciado la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que antes debe concluir una etapa de levantamiento de información socioambiental. “Uno de los pasos más importantes es la línea base, que requiere dos temporadas secas y dos temporadas húmedas para poder levantar toda la información necesaria”, indicó.

Este trabajo, acotó, permitirá definir aspectos fundamentales para el diseño de la futura mina y sus componentes operativos. “Estamos diseñando lo que sería el futuro. Más importante que presentar documentos es contar con información clara para poder diseñar una mina responsable”, sostuvo. Balcázar estimó que la empresa podría culminar este proceso entre 2027 e inicios de 2028, periodo en el que recién empezarían a presentar los instrumentos ambientales y regulatorios necesarios para el desarrollo de La Arena II .

“Esperamos completar las temporadas requeridas y, entre 2027 e inicios de 2028, comenzar a presentar los documentos necesarios”, comentó. Incluso, señaló que hacia ese periodo también podrían iniciarse algunos componentes tempranos del proyecto , aunque ello dependerá de la obtención de permisos.

Asimismo, remarcó que el desarrollo de la futura mina estará alineado con estándares corporativos de minería sostenible y alta tecnología. “Queremos una minería verde, responsable y tecnológica”, afirmó. Ante ello, destacó que La Arena ya opera con una flota de acarreo 100% eléctrica, convirtiéndose en la primera operación minera en Perú con estas características. “Los equipos han sido ensamblados y son operados por peruanos, con apoyo tecnológico chino. Estamos muy orgullosos de ese salto”, agregó.

Sobre la inversión estimada para la etapa de sulfuros, Balcázar ratificó que el monto global asciende a US$ 1,500 millones. Sin embargo, indicó que la empresa busca adelantar parte de esas inversiones antes de la construcción integral del proyecto . “Queremos adelantar inversiones en función de los permisos que podamos obtener, mediante ITS y otras autorizaciones que nos permitan ejecutar facilidades o componentes tempranos”, dijo. No obstante, aclaró que la magnitud y el tipo de inversiones anticipadas dependerán de los resultados de la línea base socioambiental. “La línea base nos dirá qué componentes podemos adelantar y cuáles no”, sostuvo.

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El alto funcionario reveló que la empresa espera iniciar algunas inversiones preliminares desde 2027 . "Ya hemos completado una temporada seca y una húmeda, pero todavía necesitamos concluir las cuatro temporadas hacia mediados de 2027”, precisó. El vocero expresó que estas evaluaciones permiten analizar cómo cambia el territorio en épocas de lluvia y sequía, considerando variables como agricultura, fauna, flora y condiciones climáticas. “No son estudios al azar. Toda esa información es necesaria para diseñar una mina responsable y alineada con estándares internacionales”, dijo.

En el frente social, la minera China aseveró que más del 70% de los trabajadores actuales de La Arena provienen de la región. “Nosotros creemos en generar oportunidades y capacidades de la mano de la población local. Hemos crecido junto con ellos y queremos seguir contribuyendo juntos”, aclaró.

Zijin busca adelantar inversiones en La Arena desde 2027, sujetas al avance de permisos ambientales y estudios de línea base. Foto: Andina

Río Blanco y su avance en manos de Zijin

Además de La Arena, Zijin Mining también mantiene el foco en Río Blanco (Piura), considerado uno de los mayores yacimientos de cobre no desarrollados del mundo. La iniciativa, liderada por un consorcio encabezado por Zijin, contempla inversiones estimadas en alrededor de US$ 2,500 millones. Así, sobre el avance del proyecto, Balcázar sostuvo que actualmente la prioridad está centrada en fortalecer el relacionamiento con las comunidades del entorno .

“Lo más importante en cualquier proyecto es generar lazos de seguridad, credibilidad y confianza, para que las comunidades puedan sentirse parte de su propio desarrollo”, mencionó. En esa línea, destacó que vienen impulsando iniciativas vinculadas al café y otras actividades económicas para promover ingresos alternativos en las localidades cercanas al proyecto.

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Recordó que Río Blanco aún se encuentra en una fase inicial, con componentes de exploración y diseño, por lo que todavía no se han definido plazos concretos para avanzar hacia una siguiente fase de desarrollo. "Esperamos avanzar pronto con más trabajos, pero todavía no tenemos fechas precisas”, expresó. No obstante, remarcó que la meta de la gigante china es desarrollar un proyecto de clase mundial. “Queremos que Río Blanco pueda salir adelante como todos nuestros proyectos globales: con desarrollo responsable y sostenible”, indicó.

En relación a posibles nuevos proyectos mineros en el país, el vocero de Zijin manifestó que actualmente la prioridad está concentrada en La Arena y Río Blanco . Sin embargo, aseguró que la empresa está atenta a futuras oportunidades de crecimiento. “Como toda empresa, mantenemos interés en nuevas oportunidades donde podamos generar desarrollo responsable y contribuir al crecimiento del país”, concluyó tras su participación en Expo Cobre 2026.