Zijin Mining avanza en el diseño de La Arena hacia una futura operación de cobre de US$ 1,500 millones. Foto: Andina
Zijin Mining avanza en el diseño de La Arena hacia una futura operación de cobre de US$ 1,500 millones. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Hace unos días, la minera china Zijin Mining anunció inversiones y adquisiciones por más de US$ 10,000 millones en América Latina, enfocadas en minerales estratégicos como cobre, oro y litio. En el Perú, la compañía mantiene entre sus principales apuestas a La Arena y Río Blanco. En particular, La Arena (La Libertad) continúa operando su fase de óxidos de oro. mientras la empresa avanza en el diseño de una futura operación de sulfuros de cobre y oro (La Arena II). Así, ¿qué objetivos y próximos pasos se ha planteado la minera para este año?

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