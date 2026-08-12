¿Qué productos peruanos están conquistando el mercado chileno y desde qué regiones salen? (Foto: Pexels y ChatGPT)
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Camila Vera
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La canasta peruana que llega a Chile —uno de nuestros principales socios en América Latina— se está haciendo más grande y también más regional, detectó Perucámaras, con data actualizada desde Cancillería y compartida con Gestión.

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