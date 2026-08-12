Los envíos alcanzaron US$ 2,270.6 millones el año pasado, un incremento de 6.8% en comparación con el año previo. Y, en el 2026, a junio, se exportó al país del sur US$ 1,251.3 millones, una expansión de 10.1%, según información de Adex.

La buena noticia se refleja en el mapa, con la data del 2025 (que ya está cerrada y permite tener más claro el panorama): si bien Lima mantiene el liderazgo, con 32.08% de participación, el sur y el norte registran fuertes avances.

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Ranking exportador

A la capital, que ocupa el primer lugar en el top 10 gracias a las manufacturas e insumos industriales, le sigue Moquegua, con 15.13% de participación. Ahí los productos estrella son molibdeno y ácido sulfúrico, indicó Silvia Lama, gerente comercial y de Desarrollo de Negocios de Perucámaras.

Continúan otras regiones como Tacna, Callao, Áncash, Ica, Apurímac, Arequipa, Piura y Pasco.

Así va la diversificación territorial de la oferta peruana hacia Chile.

Al respecto, “especialmente relevante resulta el desempeño de la macrorregión sur”, analizó la vocera. “Las seis regiones del sur del país representan cerca del 37% de las exportaciones peruanas hacia Chile, impulsadas principalmente por minería, agroindustria, manufacturas y productos pesqueros. Esta concentración confirma que la integración con el mercado chileno constituye una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo económico descentralizado”, señaló.

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El factor “sorpresa”

Lama también se enfocó en cómo los productos que antes consignaban envíos muy pequeños, o que no estaban presentes, hoy empiezan a figurar como relevantes. “Hay alimentos, insumos industriales y productos con mayor transformación, lo que abre espacio para que más empresas y regiones entren a este mercado”, dijo.

Así, enumeró los productos que pasaron de cero o de montos marginales en 2024 a cifras con saltos porcentuales en 2025: el ácido sulfúrico y el zinc sin alear desde Callao, el molibdeno desde Cusco, el clínker desde Cajamarca, el aceite de palma y la pasta de cacao sin desgrasar desde Ucayali, el aceite de oliva extravirgen desde Tacna, los equipos para energía solar desde San Martín y los carburorreactores (querosene de aviación) desde Loreto.

Precisó, además, las regiones que expanden sus envíos sin depender de la minería, la cual comúnmente está en el podio de las exportaciones generales:

La Libertad, impulsado por paltas y arándanos rojos Lambayeque, por paltas y frutas congeladas Piura, por frutas frescas San Martín, por aceite de palma e industria oleaginosa (transformación de semillas y frutos).

La palta se abre espacio en Chile. El producto integra la oferta regional peruana que busca ganar mayor presencia en el mercado vecino. (Foto: Andina)

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El paso de “especialización”

Para la representante de Perucámaras, más que encontrar nuevos productos para sumarlos a la oferta, la oportunidad está en sacarle mayor provecho a lo que ya exporta el Perú: “Si hoy tenemos palta, cacao, productos pesqueros o capacidades industriales, el siguiente paso es avanzar hacia productos procesados, ingredientes especializados y manufacturas con mayor valor agregado”.

“Las paltas y los arándanos ya tienen tracción, el siguiente salto es congelados, pulpas, snacks deshidratados y aceite. [...] La manteca, la pasta y el polvo de cacao ya representan un negocio consolidado, el paso natural es el chocolate terminado ” , agregó.

Explicó que la aparición de exportaciones de equipos solares desde San Martín es una señal temprana de un sector con espacio para crecer porque Chile invierte fuertemente en energía solar y eólica. Asimismo, tiene espacio el know-how peruano a través de servicios y proveeduría minera, sobre todo en maquinaria, ingeniería y tecnologías ambientales para la gran minería chilena.

“También vemos potencial en los productos pesqueros, con ingredientes de mayor especialización; y en la madera, con productos terminados. El reto es que esa transformación pueda desarrollarse en las propias regiones, porque eso permitiría generar más valor, nuevas inversiones y más oportunidades para las empresas locales ”, expresó.

El arándano es uno de los frutos que integra la creciente canasta agroexportadora peruana con destino a Chile. (Foto: Pexels)

Para 2026 y el futuro

Lama subrayó que al lazo comercial entre Perú y Chile lo avala una historia importante, pero para que siga creciendo es medular la generación de “nuevos espacios de encuentro entre nuestros empresarios”.

“Muchas oportunidades empiezan de una manera muy sencilla: conociéndose, conversando y encontrando un interés común. Por eso, desde Perucámaras estamos trabajando en un roadshow empresarial en Chile para octubre, que busca justamente acercar a empresarios peruanos y chilenos, generar reuniones y abrir nuevas oportunidades de negocio y colaboración”, manifestó.

Insistió en que la relación comercial no se construye únicamente con cifras de exportación; también se construye con confianza, contactos y nuevas alianzas. Miró, en esa misma línea, el trabajo que tiene por delante nuestro país:

“Las regiones vienen consolidándose como protagonistas del comercio exterior y requieren políticas que fortalezcan su competitividad, infraestructura, innovación y acceso a nuevos mercados. El desafío ahora es transformar este dinamismo en una estrategia sostenida de desarrollo territorial, incorporando a más empresas regionales, especialmente mipymes, a las cadenas de exportación”, concluyó.