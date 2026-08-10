Las oficinas del edificio de Fitch Ratings aparecen vacías en Canary Wharf, tras el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), Londres, Reino Unido, 27 de mayo de 2020. REUTERS/Dylan Martinez
Las oficinas del edificio de Fitch Ratings aparecen vacías en Canary Wharf, tras el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), Londres, Reino Unido, 27 de mayo de 2020. REUTERS/Dylan Martinez
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Agencia Bloomberg
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Fitch Ratings duda de que las rebajas de impuestos aprobadas por el Congreso chileno el mes pasado impulsen el crecimiento económico lo suficiente como para compensar la caída inmediata de la recaudación, por lo que considera que la reducción del gasto público seguirá siendo clave si el gobierno quiere equilibrar las cuentas fiscales en el corto plazo.

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