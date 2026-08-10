La atención se centra ahora en el proyecto de Presupuestos 2027, que el gobierno presentará al Congreso en septiembre, señaló Todd Martínez , codirector de calificaciones soberanas de Fitch, durante una entrevista en Santiago. Según el analista, el crecimiento del gasto deberá desacelerarse con fuerza para evitar el riesgo de una rebaja en la calificación crediticia hacia el final de este gobierno.

Si la administración de José Antonio Kast no logra contener el gasto, la deuda bruta seguirá aumentando hasta alcanzar el 45% del producto bruto interno (PBI), el límite que el propio gobierno considera prudente. Aunque superar ese umbral no implicaría automáticamente una rebaja de la nota soberana del país con la mejor calificación de América Latina, en opinión de Martínez sí reflejaría una tendencia preocupante en una deuda que se ha duplicado durante la última década.

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“La primera señal importante para nosotros será el Presupuesto de 2027”, afirmó Martínez. “Si el crecimiento potencial hoy ronda 2,2% en términos reales, el aumento real del gasto probablemente tendrá que situarse muy por debajo de esa cifra”.

Fitch ha rebajado dos veces la calificación crediticia de Chile en la última década, principalmente debido al incremento gradual de la deuda pública. La agencia estima que la relación deuda/PBI será este año de entre 42% y 43% y podría llegar a 45% en 2029, según indicó Martínez.

Reforma económica

El gobierno apuesta a que su ambicioso paquete de reformas económicas, que incluye rebajas de impuestos y una reducción de la burocracia, impulse la actividad lo suficiente como para evitar que la deuda supere el umbral del 45% del PBI. Según el más reciente Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Ejecutivo proyecta que el crecimiento económico se acelere a 3.7% el próximo año tras la aprobación de la iniciativa y de otras medidas destinadas a agilizar los permisos de inversión.

Fitch, sin embargo, duda de que las rebajas de impuestos “se financien por sí solas” mediante un mayor crecimiento de la recaudación.

“Eso rara vez ocurre y diría que somos escépticos de que suceda en Chile”, sostuvo Martínez. “Chile, para estabilizar su deuda y atender sus necesidades sociales, probablemente tendrá que aumentar gradualmente su carga tributaria”.

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Incluso la propia Dipres estima que la reforma económica tendrá un impacto negativo sobre los ingresos fiscales durante al menos cinco años.

Al mismo tiempo, Martínez advirtió que reducir el gasto público tampoco será una tarea sencilla después de varios años de estrictos controles de gasto.

“No hay muchos candidatos obvios en lo que respecta al presupuesto para lograr grandes ahorros”, explicó.

Deuda bruta de Chile se estabilizará debajo de 45% del PBI | Dipres estima que deuda crecerá al menos hasta 2029

En las recientes negociaciones presupuestarias, los legisladores han presionado para proteger de los recortes áreas políticamente sensibles como la salud, la educación y la seguridad, y en algunos casos han exigido recursos adicionales.

Martínez destacó además que la mayor parte de los recortes aplicados por el gobierno durante el segundo trimestre provinieron de la inversión pública. Según la Dipres, el gasto de capital cayó un 12.7% interanual en junio. A su juicio, esa estrategia no es sostenible si se pretende acelerar el crecimiento económico.

Perspectivas de crecimiento

Las proyecciones de crecimiento a mediano plazo de Fitch para Chile se mantienen en torno a entre el 2% y el 2.5%, muy por debajo de las aspiraciones del gobierno, que apuntan a cifras cercanas al 4%.

Martínez considera que la reforma tributaria, junto con los esfuerzos para reducir la burocracia y reactivar las concesiones de obras públicas, podría tener un efecto positivo sobre el crecimiento. Sin embargo, señaló que la agencia necesita ver resultados concretos antes de revisar sus proyecciones de largo plazo.

El Palacio del Antiguo Congreso Nacional en Santiago de Chile, el jueves 4 de junio de 2026. El nuevo gobierno chileno está poniendo en riesgo la reputación de prudencia fiscal que el país ha ganado con tanto esfuerzo al solicitar autorización para vender miles de millones de dólares en deuda adicional este año, declaró el presidente de la Cámara de Diputados. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg

Fitch probablemente rebajará su proyección de crecimiento para 2026 hacia el 1%, desde el 1.6% actual, indicó Martínez . En cambio, la previsión para 2027 podría elevarse por encima del 2.9% actual gracias a efectos de base y a una moderada recuperación de la actividad minera.

Pese al deterioro de las cuentas públicas, Chile sigue siendo uno de los países más sólidos de América Latina. Según Martínez , sus indicadores fiscales y su marco macroeconómico continúan siendo considerablemente más robustos que los de Brasil, Colombia o Argentina.

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También señaló que no existen señales de dominancia fiscal en Chile, es decir, de una situación en la que el elevado endeudamiento obligue al banco central a priorizar el financiamiento del gobierno por encima del control de la inflación.

No obstante, Fitch no esperará a que se produzca una crisis de esa magnitud para actuar. Un aumento gradual y continuo de la deuda por sí solo podría, a la larga, ser suficiente para desencadenar una rebaja de la calificación.

“Chile todavía dispone de espacio fiscal, pero ese margen se reduce a medida que la deuda continúa aumentando y eso termina teniendo implicancias para nuestra calificación”, concluyó Martínez.