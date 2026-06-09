Las presiones inflacionarias podrían moderar el gasto discrecional de los hogares peruanos durante el segundo semestre. (Fuente: Perú Retail).
Las presiones inflacionarias podrían moderar el gasto discrecional de los hogares peruanos durante el segundo semestre. (Fuente: Perú Retail).
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Redacción Gestión
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revisó su perspectiva del sector retail en América Latina para este 2026 de “neutral” a “en deterioro”, reflejando un desgaste generalizado de las condiciones operativas en toda la región. Sin embargo, la agencia destacó a Perú como uno de los de mejor desempeño en dicho bloque durante la primera mitad del año.

En concreto, la agencia sustentó su decisión respecto a América Latina estimando que la desaceleración de las ventas, las presiones inflacionarias persistentes y la pérdida gradual del poder adquisitivo de los consumidores comenzarán a afectar los resultados de las empresas.

Por el contrario, remarcó que Perú y Colombia destacan como los mercados de mejor desempeño durante la primera mitad del año, en contraste con las dificultades que enfrentan economías más grandes de la región como Brasil y México.

Fitch identificó a Perú como uno de los mercados retail con mejor desempeño en América Latina durante la primera mitad de 2026. (Foto: El Comercio).
Fitch identificó a Perú como uno de los mercados retail con mejor desempeño en América Latina durante la primera mitad de 2026. (Foto: El Comercio).
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Inflación y clima podrían afectar el consumo en Perú

Pese al desempeño relativamente favorable observado hasta ahora en el sector retail en Perú , Fitch advierte que el mercado peruano enfrenta riesgos para la segunda mitad del año.

La agencia señala que las presiones inflacionarias podrían afectar el gasto discrecional de los consumidores, reduciendo la demanda en categorías no esenciales.

A esos factores, se suma un posible impacto climático. Según Fitch, temperaturas más cálidas asociadas con el podrían debilitar la venta de productos de invierno, elevando los niveles de inventario de los retailers.

Dicho escenario incrementaría las necesidades de capital de trabajo de las empresas y podría obligar a aplicar mayores descuentos para liquidar mercadería.

La calificadora Fitch advirtió que un invierno más cálido podría afectar la demanda de productos estacionales en el mercado peruano.
La calificadora Fitch advirtió que un invierno más cálido podría afectar la demanda de productos estacionales en el mercado peruano.
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Brasil y México explican parte del deterioro del sector retail en América Latina

El informe de Fitch identifica a Brasil como uno de los mercados bajo mayor presión en América Latina. En detalle, subraya que el endeudamiento de los hogares brasileños alcanzó el 81% en abril de 2026, continuando una tendencia ascendente observada en los últimos años.

La calificadora también advierte que las elevadas tasas de interés y el menor acceso al crédito continúan afectando el consumo y la actividad comercial.

En México, el crecimiento económico más lento y una menor inversión siguen limitando la demanda de los consumidores. El índice de consumo privado se mantiene en niveles mínimos de varios años y las ventas minoristas registraron un crecimiento prácticamente nulo durante el primer trimestre.

No obstante, vinculadas con alimentos, bebidas, productos relacionados con el fútbol y electrónica de consumo.

Empresas grandes enfrentan mejor el nuevo escenario

A pesar del deterioro de las perspectivas regionales del sector retail, Fitch sostiene que la mayoría de compañías que califica mantiene una posición financiera suficientemente sólida para enfrentar el actual entorno.

La agencia destaca que muchas empresas han reforzado programas de eficiencia, reducido inversiones y fortalecido su liquidez para amortiguar la presión sobre sus resultados. Actualmente, el 83% de los emisores calificados por Fitch mantiene una perspectiva estable.

En términos financieros, la calificadora proyecta una estabilización gradual de los indicadores del sector hacia 2026 y 2027. En el retail de alimentos y “no alimentario”, espera una mejora progresiva del apalancamiento y una recuperación moderada de los márgenes operativos, aunque bajo un entorno que seguirá siendo más exigente que en años anteriores.

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