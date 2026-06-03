“Estamos gestionando este El Niño desde un ángulo diferente”, dijo en una entrevista en Washington el administrador del canal, Ricaurte Vásquez Morales .

La autoridad que supervisa la vía navegable centroamericana está revisando las lecciones aprendidas de la sequía de 2023-2024 en Panamá para elaborar una hoja de ruta ante una temporada seca más prolongada que podría comenzar en noviembre, dijo Morales.

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El episodio anterior de El Niño secó los lagos de agua dulce que abastecen al canal de Panamá, lo que llevó a la agencia a imponer restricciones diarias de tránsito que provocaron congestión de buques y una reconfiguración de los flujos comerciales.

Los planificadores que normalmente evalúan las restricciones de calado en diciembre ya están revisando las normas que limitan el peso de la carga para prepararse para la próxima temporada seca.

El calado de un barco es la profundidad a la que puede asentarse en el agua. Las abundantes lluvias han permitido calados de hasta 50 pies. La mayoría de los buques que transitan por las esclusas más grandes del canal, conocidas como neo-Panamax, tienen un calado promedio de entre 47 y 49.5 pies.

Medidas moderadas, como reducir en un pie el calado permitido para los buques, podrían aplicarse hacia finales de junio, dijo Morales.

El canal de Panamá ha pasado de un extremo climático a otro en los últimos meses, después de que la región registrara la temporada seca más lluviosa en 70 años de registros históricos. El fenómeno climático que se aproxima, y que podría evolucionar hacia lo que se conoce como un “super Niño”, es apenas la más reciente prueba para la planificación de las operaciones del canal, aunque evaluar su intensidad y sus efectos sigue siendo un desafío.

“Es muy difícil determinar cuán severo será”, afirmó Morales.