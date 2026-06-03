La Autoridad del Canal de Panamá está intensificando sus esfuerzos para prepararse ante los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el “El Niño” mediante la elaboración de un plan que evite las restricciones sobre el tipo de buques que obstaculizaron el tráfico marítimo a través de la vía navegable hace tres años.
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.