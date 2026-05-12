El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambos países y avanzar en acuerdos técnicos orientados a dinamizar el intercambio comercial.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron una agenda orientada a consolidar la integración comercial, con énfasis en el fortalecimiento de exportaciones del sector pesquero peruano a este mercado, así como la actualización de instrumentos técnicos vinculados al Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambas naciones desde el 2012.

“En la reunión hemos hablado de fortalecer las certificaciones para empresas pesqueras y pecuarias. Además, algunas decisiones que tenemos establecidas, son seis en particular relacionadas con reglamentos de reexportación, temas de origen y la gobernanza de nuestro Tratado de Libre Comercio, para operativizar y fortalecer de mejor manera la integración comercial”, señaló el ministro.

En declaraciones a medios de comunicación panameños, Reyes Llanos informó que, junto al ministro Moltó, acordaron avanzar en la aprobación de estos instrumentos hacia la segunda semana de julio, en el marco de una próxima visita técnica del equipo del Mincetur a Panamá, para la realización de la Comisión de Libre Comercio del TLC.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, Foto: Mincetur.

Asimismo, destacó que la relación comercial entre ambos países responde a una visión de largo plazo que están fortaleciendo y que permitirá impulsar mayores oportunidades.

En ese contexto, resaltó la participación de Panamá en la Expoalimentaria, que se desarrollará en Perú en setiembre de este año, como un espacio que permitirá continuar promoviendo la oferta exportable peruana, entre la que destacan productos como arándanos, palta y uva, que continúan consolidándose fuertemente en dicho mercado.

Cabe señalar que el intercambio comercial entre Perú y Panamá alcanzó los US$ 430 millones en 2025. Las exportaciones peruanas a Panamá sumaron US$ 361 millones, siendo las agroexportaciones alrededor de US$ 79 millones (+15%), con productos como uvas, bananas, limón y derivados, entre otros. En el primer trimestre del 2026, las exportaciones peruanas a Panamá suman US$ 93 millones.