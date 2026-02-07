El Perú concretó el inicio de la exportación de carne primaria de pavo a Panamá, tras la certificación del primer envío de 23 toneladas, supervisado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) desde una planta de beneficio ubicada en Chincha, región Ica.

La supervisión del envío se realizó en una planta de beneficio situada en el distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, donde el equipo técnico del Senasa efectuó la inspección sanitaria, la certificación, el precintado del contenedor y la emisión del certificado sanitario de exportación, cumpliendo los requisitos exigidos por el mercado panameño.

Este primer cargamento representa un reconocimiento al sistema de sanidad animal del Perú, al garantizar la inocuidad y calidad de los productos avícolas destinados a los mercados internacionales. Asimismo, refleja el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para fortalecer la competitividad del sector.

Durante la actividad, Vilma Gutarra, jefa del Senasa, destacó que la exportación constituye un avance relevante para la avicultura nacional y para la consolidación de estándares sanitarios exigidos por los mercados externos.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR AVÍCOLA

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se resaltó que este primer envío abre nuevas oportunidades comerciales, fortalece la confianza de otros países y contribuye a la generación de empleo, además de impulsar la diversificación de la canasta exportadora nacional.

En esa línea, se indicó que el Senasa viene impulsando gestiones técnicas para facilitar el acceso de productos avícolas a mercados estratégicos como China, Estados Unidos, Chile, Japón y Singapur, como parte de una estrategia de expansión y diversificación de destinos.

La actividad contó con la participación del gerente general de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Mario Berrocal Pérez, y del gerente de exportaciones de la planta de beneficio de San Fernando, Jorge Ravines, entre otros representantes del sector público y privado.

El MIDAGRI impulsa gestiones para ampliar el acceso de productos avícolas peruanos a mercados como China y Estados Unidos.

IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA

El inicio de los envíos de carne de pavo a Panamá es resultado del compromiso del sector avícola nacional y del trabajo coordinado entre el Estado y las empresas del rubro para asegurar altos estándares sanitarios y competitividad internacional.

Desde el Midagri se señaló que este tipo de avances refuerza la posición del Perú como proveedor confiable de productos cárnicos y avícolas, con miras a consolidar una exportación sostenible y responsable hacia nuevos mercados.