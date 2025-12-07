El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo 2026 se dispondrá de una oferta comercial de 2.06 millones de pavos, cantidad suficiente -según la entidad- para abastecer la demanda de los hogares peruanos durante la campaña de fin de año.

Del total previsto, 1.71 millones de unidades serán distribuidas mediante ventas corporativas y cadenas de supermercados en la presentación de pavo entero congelado; mientras que 344,000 unidades llegarán a los centros de distribución de aves como pavo vivo.

“El total de la oferta de pavo, de este año, proviene de la producción nacional”, señaló el ministro Vladimir Cuno.

La disponibilidad proyectada refleja un incremento de 25.5% respecto a la producción registrada el año pasado, una recuperación que el sector atribuye al mayor dinamismo de la industria avícola y a mejores condiciones de crianza y abastecimiento.

En cuanto al consumo, Midagri estimó que durante 2025 los peruanos alcanzarán un promedio de 1.45 kilogramos de carne de pavo por habitante, lo que representa un crecimiento de 4.5% en comparación con 2024.

Este aumento mantiene la tendencia sostenida de los últimos años, impulsada por la preferencia del público por productos cárnicos de mayor valor nutricional.

Respecto a la oferta disponible, el pavo congelado se comercializará con pesos que van desde 4.5 hasta 12.5 kilogramos por unidad, mientras que el pavo vivo tendrá presentaciones entre 6 y 9 kilogramos.

Con estas características, el Midagri asegura que los consumidores contarán con diversas opciones para sus compras tradicionales de fin de año.