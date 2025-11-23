El Día de Acción de Gracias se celebrará el próximo 27 de noviembre en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Marcelo López Chavez
Queda menos de una semana para el y la generosidad se hizo presente en Texas. En un esfuerzo para aliviar los gastos de las familias de Austin y El Paso, distintas organizaciones están ofreciendo y cenas gratuitas. A continuación, te mencionaré los lugares exactos y las fechas clave para que accedas a estos importantes recursos.

El Thanksgiving es una fecha especial para muchas familias estadounidenses, ya que se pretende expresar la gratitud por las bendiciones recibidas. La costumbre principal de este día festivo, que se celebrará el 27 de noviembre del presente año, es disfrutar de una abundante cena familiar.

El pavo es el alimento tradicional durante las celebraciones de este día festivo. (Foto: Freepik)
Pavos y/o comidas gratis en Austin

Organización y/o empresaFechaHorarioUbicaciónDetalles
Thanksgiving dinner Giveaway22 de noviembredesde las 9:00 a.m.Greater Mount Zion Baptist Church 4301 Tannehil Lane, Austin-
Hands for Hope Holiday Meal Distribution22 de noviembre-El Buen Samaritano7000 Woodhue DrivePara inscribirse, llamar al 512-543-7903 los días 14 y 17 de noviembre. Se entregarán comidas completas a las primeras 1000 familias.
Thanksgiving Food Distribution at Rosewood Zaragosa22 de noviembre9:00 a.m. a 12:00 p.m.--
Thanksgiving Meal Bags23 de noviembre12:00 p.m. a 3:00 p.m.Bethany United Methodist Church10010 Anderson Mill Road, AustinSe entregarán 300 comidas a familias en necesidad.
Operation Turkey27 de noviembre8:00 a.m. a 12:00 p.m.Juliet Italian Kitchen 1500 Barton Springs RoadSe entregarán 3,000 comidas en el sur de Austin.

Pavos y/o comidas gratis en El Paso

Organización y/o empresaFechaHorarioUbicaciónDetalles
Turkey Drive Comunitario22 de noviembredesde las 10:00 a.m.637 Ascención Street, El Paso, TXSe regalarán 300 pavos.
Entrega de Pavos en Centro San Vicente25 de noviembredesde las 8:00 a.m.Centro San Vicente, 8061 Alameda Ave., El Paso, TX 79915Se entregarán 250 pavos gratis-
Entrega de Despensa Navideña y Pavos25 de noviembredesde las 8:30 a.m.Consulado General de México en El Paso910 E. San Antonio Ave., El Paso, TX 79901Se entregará uno por familia y por orden de llegada.
Charlie Clark Nissan El Paso27 de noviembredesde las 12:00 p.m.6451 S Desert Blvd, El Paso, TX 79932Se entregarán pavos gratis hasta agotar stock.

Cuáles son los requisitos para calificar y recibir un pavo o una cena

Generalmente, se requiere enseñar una identificación válida y, en algunos casos, una prueba de residencia en el área o algún documento que demuestre que la personas y/o familia está en necesidad económica (como una tarjeta de asistencia alimentaria o prueba de bajos ingresos).

Habitualmente, organizaciones benéficas se encargan de entregar gratuitamente pavos o cenas previo al Día de Acción de Gracias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
