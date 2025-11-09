Cada cuarto jueves de noviembre de todos los años, los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias (en inglés: Thanksgiving) con reuniones familiares. Si bien, varias personas ya planificaron esta fecha, puede que el mismo día se hayan olvidado comprar algo, por lo que irán rápidamente a algún supermercado; sin embargo, al ser un feriado federal, no todos atenderán con normalidad. Por tal motivo, te damos a conocer cuáles estarán abiertos para evitar contratiempos el momento que llegues.

Vale precisar que Thanksgiving Day es uno de los 11 feriados federales más importantes de Estados Unidos. Este festejo no ocurre siempre el mismo día, sino que varía según el calendario anual. Para este 2025, caerá el jueves 27 de noviembre.

Los supermercados que salvan Acción de Gracias este 27 de noviembre en EE.UU. si te olvidaste comprar algo (Foto: Pixabay)

¿QUÉ TIENDAS ESTARÁN ABIERTAS EN THANKSGIVING DAY 2025?

Aunque varios negocios o comercios cerrarán sus puertas el Día de Acción de Gracias este 2025, hay otros que atenderán con normalidad, pero con horarios que podrían variar al ser un feriado federal.

Antes de darte a conocer cuáles son los supermercados que recibirán clientes, te comento los que no abrirán por ningún motivo. Ellos son: Costco, Target, Sam’s Club, Aldi, BJ’s, Wholesale Club, Trader Joe’s, Publix, Lidl, Farmacias Food Lion, Supermercados Harveys y Winn-Dixie.

Ahora sí la lista de establecimientos a los que puedes acercarte con tranquilidad este jueves 27 de noviembre.

Blacksburg. El horario de atención será a las 4:00 p.m.

El horario de atención será a las 4:00 p.m. Charlottesville. Sus locales cerrarán a las 4:00 p.m.

Sus locales cerrarán a las 4:00 p.m. Food Lion . La mayoría de sus tiendas cerrará a las 3:00 p.m.

. La mayoría de sus tiendas cerrará a las 3:00 p.m. Giant Eagle. Atenderá hasta las 3:00 p.m., pero sus farmacias estarán cerradas.

Atenderá hasta las 3:00 p.m., pero sus farmacias estarán cerradas. Harris Teeter. Sus sucursales atenderán hasta las 2:00 p.m., pero sus farmacias permanecerán cerradas.

Sus sucursales atenderán hasta las 2:00 p.m., pero sus farmacias permanecerán cerradas. Kroger. Cerrará más temprano: entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m.

Cerrará más temprano: entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m. Lynchburg. Sus establecimientos cerrarán a las 4:00 p.m.

Sus establecimientos cerrarán a las 4:00 p.m. Meijer . Atenderá de 6:00 a.m. hasta 5:00 p.m.

. Atenderá de 6:00 a.m. hasta 5:00 p.m. Roanoke. Sus locales cerrarán a las 4:00 p.m.

Sus locales cerrarán a las 4:00 p.m. Sprouts Farmers Market. Su horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Su horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Wegmans. Estará abierto hasta las 4:00 p.m.

Estará abierto hasta las 4:00 p.m. Whole Foods. Abrirá sus puertas de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Vale precisar que sus tiendas en Massachusetts, Maine y Rhode Island estarán cerradas.

IMPORTANTE: Los horarios de apertura y atención de cada supermercado pueden variar según la ubicación para este 27 de noviembre, Thanksgiving Day. Por tal motivo, te recomendamos, consultar antes de salir.