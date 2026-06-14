Con el NRG Stadium como escenario de fondo, Alemania y Curazao están llamados a protagonizar un encuentro que pasará a la historia de la Copa Mundial de Fútbol FIFA cuando se enfrenten por primera vez este domingo 14 de junio (14:00 horas de Buenos Aires; 1 p.m. ET / 10 a.m. PT) . La jornada inaugural del Grupo E trae consigo mucho más que tres puntos: trae orgullo, tensión, talento desbordado y la sensación de que cualquier destello puede inclinar la balanza tanto para los cuatro veces campeones del mundo o el combinado curazoleño. ¿Quieres ver el duelo Alemania vs. Curazao en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, el partido Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Alemania y Curazao por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DIRECTV GO (DGO) ONLINE, el partido Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol mundial, entre ellos el encuentro entre Alemania y Curazao correspondiente a la Fecha 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Horario, TV y dónde ver el partido Alemania — Curazao en vivo por el Mundial 2026

Horario : 14:00 horas de Buenos Aires; 19:00 del horario peninsular (18:00 en Islas Canarias)

: 14:00 horas de Buenos Aires; 19:00 del horario peninsular (18:00 en Islas Canarias) Partido : Alemania vs. Curazao, por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 26

: Alemania vs. Curazao, por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 26 Fecha : Domingo, 14 de junio de 2026

: Domingo, 14 de junio de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio : NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el partido Alemania vs. Curazao

¿Cuándo y dónde se juega?

El partido se disputa el domingo 14 de junio de 2026 a las 12:00 p.m. (hora local de Houston, CDT). El recinto es el Estadio de Houston —conocido comúnmente como NRG Stadium— en Houston, Texas, Estados Unidos. La hora equivalente en España es las 19:00 (horario peninsular).

¿En qué fase del torneo está este encuentro?

Es la primera jornada del Grupo E, que también integran Ecuador y Costa de Marfil.

¿Cuál es el contexto deportivo de Alemania?

Alemania llega dirigida por Julian Nagelsmann, con la urgencia de mejorar después de quedar eliminada en fase de grupos en los dos últimos mundiales. Clasificó a este torneo invicta y terminó primera en su grupo de la UEFA.

¿Qué representa Curazao en este Mundial?

Curazao debuta por primera vez en una Copa del Mundo. Con poco más de 150.000 habitantes, se convierte en la nación más pequeña en clasificar para un Mundial. El equipo, apodado “The Blue Wave”, llegó sin derrotas en las eliminatorias de Concacaf bajo la dirección del técnico Dick Advocaat.

¿Cómo ver el partido en TV y en línea?

En Estados Unidos : la transmisión oficial tanto para televisión como streaming se verá por Peacock , FOX , FOX One , Telemundo y Telemundo App .

: la transmisión oficial tanto para televisión como streaming se verá por , , , y . En España : la transmisión oficial incluye DAZN y TVE (TVE 1 y RTVE Play) .

: la transmisión oficial incluye y . En Latinoamérica: las señales autorizadas y las transmisiones con estadísticas suelen estar a cargo de ESPN y plataformas locales de streaming deportivo.

¿Dónde comprar entradas y cuánto cuestan?

En mercados de reventa autorizados, los precios de inicio en la categoría más baja se sitúan alrededor de $270 USD de acuerdo a SeatPick, aunque varían según disponibilidad, ubicación del asiento y demanda. Revisa siempre plataformas oficiales y revendedores autorizados para evitar fraudes.