HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Alemania y Curazao este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Alemania y Curazao este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
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Alemania vuelve a una Copa del Mundo con la necesidad de reconstruir su prestigio internacional después de dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos. La Mannschaft debutará este domingo 14 de junio frente a Curazao en el NRG Stadium de Houston, desde las 11:00 horas del Tiempo de Centro (1 p.m. ET /10 a.m. PT), en un partido que enfrentará a una de las selecciones más laureadas de la historia con el debutante absoluto de esta edición del Mundial 2026. Mientras Manuel Neuer afronta su quinta cita mundialista de su carrera y lidera la renovación impulsada por Julian Nagelsmann, los caribeños sueñan con protagonizar una de las primeras grandes historias del torneo.

Para quienes planean seguir el encuentro por televisión o vía streaming, la cobertura será amplia en Europa. En España, el Alemania vs. Curazao podrá verse EN VIVO por TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, además de las plataformas RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, que ofrecerán la transmisión en directo para dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de FOX Network y Telemundo, mientras que FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV asumirán la distribución digital. La cobertura también contará con relato radial mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio para quienes prefieran seguir el debut mundialista de Alemania por audio.

Latinoamérica contará igualmente con múltiples alternativas. DIRECTV Sports y DGO emitirán el partido en varios mercados sudamericanos, mientras que Chilevisión, Televen Inter, Tigo Sports, GEN, Trece y otras señales locales complementarán la cobertura de un encuentro que abre el Grupo E, compartido además por Ecuador y Costa de Marfil.

¿A qué hora juega y qué canal transmiten Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
México11:00ViX México
Estados Unidos (ET)13:00FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Estados Unidos (PT)10:00FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
España19:00TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
Argentina14:00DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow Sports, Paramount+
Colombia13:00DIRECTV Sports ColombiaDGO, Paramount+
Chile14:00Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Paramount+
Ecuador13:00DIRECTV Sports EcuadorDGO, Paramount+
Perú13:00DIRECTV Sports PerúDGO, Paramount+
Uruguay14:00DIRECTV Sports UruguayDGO, Paramount+
Venezuela14:00DIRECTV Sports Venezuela, Televen InterDGO
Bolivia14:00Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay14:00GEN, Trece
Panamá13:00Tigo Sports Panamá
Costa Rica12:00FOXFOX+
Honduras12:00Tigo Sports Honduras
Guatemala12:00Tigo Sports Guatemala
El Salvador12:00Tigo Sports El Salvador
Nicaragua12:00Tigo Sports Nicaragua
República Dominicana14:00Pio Deportes
Puerto Rico14:00TelemundoNAICOM
Brasil14:00CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver Alemania vs. Curazao en Estados Unidos

La audiencia hispana en Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el estreno mundialista de Alemania. Telemundo ofrecerá la narración en español, mientras que FOX Network emitirá el partido para el público angloparlante. Además, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV permitirán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas, Smart TV y computadoras.

CiudadFOXTelemundoStreaming
Nueva YorkFOX NetworkTelemundo 47FOX One, fuboTV
MiamiFOX NetworkTelemundo 51FOX One, fuboTV
ChicagoFOX NetworkTelemundo ChicagoFOX One, fuboTV
DallasFOX NetworkTelemundo 39FOX One, fuboTV
HoustonFOX NetworkTelemundo HoustonFOX One, fuboTV
Los ÁngelesFOX NetworkTelemundo 52FOX One, fuboTV
PhoenixFOX NetworkTelemundo ArizonaFOX One, fuboTV
DenverFOX NetworkTelemundo DenverFOX One, fuboTV
Washington D.C.FOX NetworkTelemundo WashingtonFOX One, fuboTV

Horarios, TV y cómo ver en vivo Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: Alemania vs. Curazao
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
  • Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
  • Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (USA); 11:00 a.m. Centro de México; 1:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. Venezuela; 14:00 Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
  • Streaming: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
  • Estadio: NRG Stadium
  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos
  • Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos)

Alemania llega al torneo bajo una enorme presión después de los decepcionantes resultados obtenidos en Rusia 2018 y Catar 2022. Con figuras como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz acompañando a Manuel Neuer, la selección dirigida por Julian Nagelsmann aspira a recuperar su lugar entre las grandes candidatas al título. Del otro lado estará Curazao, la nación más pequeña en disputar un Mundial y una selección que ya ha hecho historia con su clasificación a Estados Unidos 2026.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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