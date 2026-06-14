Alemania vuelve a una Copa del Mundo con la necesidad de reconstruir su prestigio internacional después de dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos. La Mannschaft debutará este domingo 14 de junio frente a Curazao en el NRG Stadium de Houston, desde las 11:00 horas del Tiempo de Centro (1 p.m. ET /10 a.m. PT) , en un partido que enfrentará a una de las selecciones más laureadas de la historia con el debutante absoluto de esta edición del Mundial 2026. Mientras Manuel Neuer afronta su quinta cita mundialista de su carrera y lidera la renovación impulsada por Julian Nagelsmann, los caribeños sueñan con protagonizar una de las primeras grandes historias del torneo.

Para quienes planean seguir el encuentro por televisión o vía streaming, la cobertura será amplia en Europa. En España, el Alemania vs. Curazao podrá verse EN VIVO por TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, además de las plataformas RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, que ofrecerán la transmisión en directo para dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de FOX Network y Telemundo, mientras que FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV asumirán la distribución digital. La cobertura también contará con relato radial mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio para quienes prefieran seguir el debut mundialista de Alemania por audio.

Latinoamérica contará igualmente con múltiples alternativas. DIRECTV Sports y DGO emitirán el partido en varios mercados sudamericanos, mientras que Chilevisión, Televen Inter, Tigo Sports, GEN, Trece y otras señales locales complementarán la cobertura de un encuentro que abre el Grupo E, compartido además por Ecuador y Costa de Marfil.

¿A qué hora juega y qué canal transmiten Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING México 11:00 — ViX México Estados Unidos (ET) 13:00 FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 10:00 FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo España 19:00 TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Argentina 14:00 DIRECTV Sports Argentina DGO, Flow Sports, Paramount+ Colombia 13:00 DIRECTV Sports Colombia DGO, Paramount+ Chile 14:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Ecuador 13:00 DIRECTV Sports Ecuador DGO, Paramount+ Perú 13:00 DIRECTV Sports Perú DGO, Paramount+ Uruguay 14:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO, Paramount+ Venezuela 14:00 DIRECTV Sports Venezuela, Televen Inter DGO Bolivia 14:00 Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 14:00 GEN, Trece — Panamá 13:00 Tigo Sports Panamá — Costa Rica 12:00 FOX FOX+ Honduras 12:00 Tigo Sports Honduras — Guatemala 12:00 Tigo Sports Guatemala — El Salvador 12:00 Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 12:00 Tigo Sports Nicaragua — República Dominicana 14:00 Pio Deportes — Puerto Rico 14:00 Telemundo NAICOM Brasil 14:00 — CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver Alemania vs. Curazao en Estados Unidos

La audiencia hispana en Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el estreno mundialista de Alemania. Telemundo ofrecerá la narración en español, mientras que FOX Network emitirá el partido para el público angloparlante. Además, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV permitirán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas, Smart TV y computadoras.

Ciudad FOX Telemundo Streaming Nueva York FOX Network Telemundo 47 FOX One, fuboTV Miami FOX Network Telemundo 51 FOX One, fuboTV Chicago FOX Network Telemundo Chicago FOX One, fuboTV Dallas FOX Network Telemundo 39 FOX One, fuboTV Houston FOX Network Telemundo Houston FOX One, fuboTV Los Ángeles FOX Network Telemundo 52 FOX One, fuboTV Phoenix FOX Network Telemundo Arizona FOX One, fuboTV Denver FOX Network Telemundo Denver FOX One, fuboTV Washington D.C. FOX Network Telemundo Washington FOX One, fuboTV

Horarios, TV y cómo ver en vivo Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: Alemania vs. Curazao

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (USA); 11:00 a.m. Centro de México; 1:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. Venezuela; 14:00 Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo

Streaming: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo

Estadio: NRG Stadium

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos

Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos)

Alemania llega al torneo bajo una enorme presión después de los decepcionantes resultados obtenidos en Rusia 2018 y Catar 2022. Con figuras como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz acompañando a Manuel Neuer, la selección dirigida por Julian Nagelsmann aspira a recuperar su lugar entre las grandes candidatas al título. Del otro lado estará Curazao, la nación más pequeña en disputar un Mundial y una selección que ya ha hecho historia con su clasificación a Estados Unidos 2026.