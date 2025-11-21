Se acerca el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y el pavo es aquel alimento que no debe faltar en la cena festiva. Afortunadamente, los residentes de Florida no tendrán que gastar dinero en él, ya que podrán obtenerlo sin costo. Si deseas saber las fechas y en qué lugares se estarán regalando, continúa leyendo para que conozcas todos los detalles.
Debo precisar que distintas organizaciones comunitarias, iglesias, comercios y autoridades locales están ejecutando esta iniciativa a días previos de las celebraciones del Thanksgiving. En algunos casos, se requerirá un registro previo, mientras que otros dependerá del orden de llegada.
Fechas y eventos que entregarán pavo gratis por Thanksgiving en Florida
|Fecha
|Condado / Ciudad
|Evento
|Dirección
|Detalles
|15 de noviembre
|Orange, Orlando
|Sheriff’s Office Thanksgiving Giveaway
|2500 W. Colonial Dr.
|Horario: 9 a.m. - 12 p.m., 1 pavo por hogar
|18 de noviembre
|Flagler, Flagler Beach
|Entrega a domicilio
|-
|Registrarse antes del 18 de noviembre al 386-517-2040. Se entregará el Día de Acción de Gracias.
|19 de noviembre
|Osceola, Kissimmee
|Osceola County Meal Distribution
|420 Buenaventura Blvd.
|Horario: 10 a.m. Hasta agotar stock. Se solicitará ID de Florida, drive-thru.
|22 de noviembre
|Brevard, Titusville
|Mayor’s Turkey Giveaway
|701 South St.
|Registrarse al 321-269-6555. Hora: 12 p.m. a 4 p.m.
|22 de noviembre
|Orange, Orlando
|Fit for Peace Turkey Giveaway
|3311 N. Powers Dr.
|Horario: 10 a.m. a 2 p.m. Se entregará 1 pavo por hogar o vehículo.
|22 de noviembre
|Osceola, Kissimmee
|Caribbean & Floridian Association
|1904 Michigan Ave.
|Horario: 10 a.m. hasta agotar stock. Solo residentes del condado.
|22 de noviembre
|Osceola, Kissimmee
|Freedom Revival Tour Fall Fest
|2617 Michigan Ave.
|Horario: 12 p.m. a 4 p.m. Se entregará pavo gratis mientras dure.
|22 de noviembre
|Osceola, Kissimmee
|iRise Thanksgiving Fest
|201 E. Dakin Ave.
|Horario: 12 p.m. a 5 p.m. Se entregará pavo gratis mientras dure.
|22 de noviembre
|Volusia, Deltona
|Trinity Church Outreach
|875 Elkcam Blvd.
|Horario: 8 a.m. Se implementará drive-thru.
|23 de noviembre
|Volusia, Orange City
|Iglesia CDR Internacional
|951 N. Volusia Ave.
|Horario: 1 p.m. a 3 p.m. Dirigido para aquellos que no pueden costear un pavo.
|24 de noviembre
|Orange, Orlando
|Distrito 5 y organizaciones aliadas
|Inter&Co Stadium
|Horario: 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Se incluirá guarniciones. Se accederá por Gate A.
|25 de noviembre
|Orange, Orlando
|The Pendas Law Firm
|625 E. Colonial Dr.
|Horario: 8:30 a.m. hasta agotar stock.
|25 de noviembre
|Orange, Orlando
|Barnett Park Giveaway
|4801 W. Colonial Dr.
|Horario: 2 p.m. a 5 p.m. Se entregará 1 paquete por familia o auto.
|25 de noviembre
|Seminole, Stanford
|Turkey Giveaway
|1211 S. Mellonville Ave.
|Horario: 10 a.m. hasta agotar stock.
|26 de noviembre
|Orange, Orlando
|West Orlando Jags
|794 S. Tampa Ave.
|Horario: 5 p.m. hasta agotar stock.
Es importante mencionarte que, el 22 de noviembre, habrá un concurso de 150 pavos organizado por Sedano’s y Magic 107.7. Además, B.J.’s Wholesale Club entregará cupones para miembros que gastaron $150 entre el 1 y 10 de noviembre.
Ahora, como te mencioné anteriormente, algunos eventos solicitan ciertos requisitos para entregar un pavo. Si bien los requisitos varían, entre los principales son una prueba de residencia en el condado, identificación, pruebas de ingresos bajos (si se requiere).
Además del pavo, ¿qué otros alimentos o articulos se entregan?
Distintos eventos no solo entregan pavo, les proporciona distintos productos a fin de que las familias gocen de una buena experiencia en el Día de Acción de Gracias. Típicamente, en las bolsas se incluyen:
- Latas de vegetales (maíz, judías verdes)
- Purés de papas o papas frescas.
- Relleno de caja.
- Salsa de arándanos.