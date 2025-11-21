El pavo es un alimento esencial en la cena de Thanksgiving. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
El pavo es un alimento esencial en la cena de Thanksgiving. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Marcelo López Chavez
mailMarcelo López Chavez

Se acerca el y el pavo es aquel alimento que no debe faltar en la cena festiva. Afortunadamente, los residentes de Florida no tendrán que gastar dinero en él, ya que podrán obtenerlo sin costo. Si deseas saber las fechas y en qué lugares se estarán regalando, continúa leyendo para que conozcas todos los detalles.

Debo precisar que distintas organizaciones comunitarias, iglesias, comercios y autoridades locales están ejecutando esta iniciativa a días previos de las celebraciones del . En algunos casos, se requerirá un registro previo, mientras que otros dependerá del orden de llegada.

La cena familiar es una de las costumbres frecuentes durante la celebración del Thanksgiving. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
La cena familiar es una de las costumbres frecuentes durante la celebración del Thanksgiving. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Fechas y eventos que entregarán pavo gratis por Thanksgiving en Florida

FechaCondado / CiudadEventoDirecciónDetalles
15 de noviembreOrange, OrlandoSheriff’s Office Thanksgiving Giveaway2500 W. Colonial Dr.Horario: 9 a.m. - 12 p.m., 1 pavo por hogar
18 de noviembreFlagler, Flagler BeachEntrega a domicilio-Registrarse antes del 18 de noviembre al 386-517-2040. Se entregará el Día de Acción de Gracias.
19 de noviembreOsceola, KissimmeeOsceola County Meal Distribution420 Buenaventura Blvd.Horario: 10 a.m. Hasta agotar stock. Se solicitará ID de Florida, drive-thru.
22 de noviembreBrevard, TitusvilleMayor’s Turkey Giveaway701 South St.Registrarse al 321-269-6555. Hora: 12 p.m. a 4 p.m.
22 de noviembreOrange, OrlandoFit for Peace Turkey Giveaway3311 N. Powers Dr.Horario: 10 a.m. a 2 p.m. Se entregará 1 pavo por hogar o vehículo.
22 de noviembreOsceola, KissimmeeCaribbean & Floridian Association1904 Michigan Ave.Horario: 10 a.m. hasta agotar stock. Solo residentes del condado.
22 de noviembreOsceola, KissimmeeFreedom Revival Tour Fall Fest2617 Michigan Ave.Horario: 12 p.m. a 4 p.m. Se entregará pavo gratis mientras dure.
22 de noviembreOsceola, KissimmeeiRise Thanksgiving Fest201 E. Dakin Ave.Horario: 12 p.m. a 5 p.m. Se entregará pavo gratis mientras dure.
22 de noviembreVolusia, DeltonaTrinity Church Outreach875 Elkcam Blvd.Horario: 8 a.m. Se implementará drive-thru.
23 de noviembreVolusia, Orange CityIglesia CDR Internacional951 N. Volusia Ave.Horario: 1 p.m. a 3 p.m. Dirigido para aquellos que no pueden costear un pavo.
24 de noviembreOrange, OrlandoDistrito 5 y organizaciones aliadasInter&Co StadiumHorario: 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Se incluirá guarniciones. Se accederá por Gate A.
25 de noviembreOrange, OrlandoThe Pendas Law Firm625 E. Colonial Dr.Horario: 8:30 a.m. hasta agotar stock.
25 de noviembreOrange, OrlandoBarnett Park Giveaway4801 W. Colonial Dr.Horario: 2 p.m. a 5 p.m. Se entregará 1 paquete por familia o auto.
25 de noviembreSeminole, StanfordTurkey Giveaway1211 S. Mellonville Ave.Horario: 10 a.m. hasta agotar stock.
26 de noviembreOrange, OrlandoWest Orlando Jags794 S. Tampa Ave.Horario: 5 p.m. hasta agotar stock.

Es importante mencionarte que, el 22 de noviembre, habrá un concurso de 150 pavos organizado por Sedano’s y Magic 107.7. Además, B.J.’s Wholesale Club entregará cupones para miembros que gastaron $150 entre el 1 y 10 de noviembre.

Ahora, como te mencioné anteriormente, algunos eventos solicitan ciertos requisitos para entregar un pavo. Si bien los requisitos varían, entre los principales son una prueba de residencia en el condado, identificación, pruebas de ingresos bajos (si se requiere).

Distintos eventos en varios condados de Florida entregarán pavos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Distintos eventos en varios condados de Florida entregarán pavos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Además del pavo, ¿qué otros alimentos o articulos se entregan?

Distintos eventos no solo entregan pavo, les proporciona distintos productos a fin de que las familias gocen de una buena experiencia en el Día de Acción de Gracias. Típicamente, en las bolsas se incluyen:

  • Latas de vegetales (maíz, judías verdes)
  • Purés de papas o papas frescas.
  • Relleno de caja.
  • Salsa de arándanos.

TAGS