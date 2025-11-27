En un contexto en dónde los precios del cacao se mantienen altos, la compra de chocolates no se ha contraído. (Foto: Difusión)
En un contexto en dónde los precios del cacao se mantienen altos, la compra de chocolates no se ha contraído. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

En medio de una fuerte valorización internacional del cacao, el mercado peruano del chocolate experimenta una paradoja: aunque el principal insumo está caro, el consumo de este producto crece entre los peruanos. Las ventas por parte de las marcas tampoco se han contraído, sino que han mantenido un buen dinamismo en general.

TE PUEDE INTERESAR

Produce: producción de cacao y chocolate genera un valor agregado de más de S/ 886 millones
La Ibérica: el dulce legado familiar que marcó la historia del chocolate en Perú
Crisis mundial del cacao arrecia: “placer del chocolate ya no dependerá únicamente del cacao”
Cupcoffe Perú: Innovación sostenible que impulsa vasos comestibles y chocolate amazónico
Incasur, entre chocolate y galletas: adapta líneas al canal tradicional y crecerá en Asia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.