Valor nutricional del cacao. Foto: Istock
En el marco del Día del Cacao y del Chocolate Peruano, que se celebra cada 1 de octubre, el Ministerio de la Producción (Produce) informó que , significando ello en un aporte de 0.15% al PBI nacional en el 2024.

El titular del sector, Sergio González Guerrero, sostuvo que al cierre del año pasado la producción de cacao en grano alcanzó 159.7 mil toneladas, generado por más de 83,000 productores de cacao a nivel nacional.

“El cacao está presente en 16 de los 24 departamentos del Perú. Las zonas de mayor producción se encuentran San Martín (39.5%), Junín (22.1%), Ayacucho (10.9%) y Huánuco (10.7%), que en su conjunto representan el 83.2% de la producción nacional. Es un sector muy importante para el país”, aseveró.

Añadió que en el último quinquenio (2020-2024),

“Perú es el séptimo productor mundial de cacao en grano y el segundo productor mundial de cacao orgánico, tenemos una posición bastante respetable en este mercado y todo gracias al esfuerzo de los productores nacionales”, indicó.

Por otro lado, sostuvo que, en 2024, el número de empresas industriales formales de cacao y chocolate ascendió a 920 empresas, siendo el 97.7% (899) MYPE y el 2.3% mediana y gran empresa.

Exportaciones de Cacao

El ministro González Guerrero señaló que las exportaciones de cacao en grano, chocolates y derivados ascendieron a US$ 1,281 millones en 2024 (62.1% cacao en grano, 32.6% derivados y 5.3% chocolates), representando el 1.7% en las exportaciones nacionales y el 10.4 % de las exportaciones agroindustriales.

Entre principales mercados de destino de las exportaciones de cacao en grano y chocolates destacan: EE.UU. (19.7%), Malasia (12.4%), Indonesia (11.0%) y Paises Bajos (10.4%), que representan el 58.6% del valor de las exportaciones de este sector en 2024.

Se estima que el empleo directo generado por el sector de cacao y chocolates ascendería a más de 1.3 millones de trabajadores, representando el 7.3% de la PEA ocupada nacional (17.9 millones de trabajadores).

El consumo per cápita de chocolate en el Perú es de 1.2 kg anuales, con potencial de crecimiento frente a otros países de la región.

