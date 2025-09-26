La vigencia del reglamento que impide que productos de zonas con deforestación ingresen a la Unión Europea preocupaba principalmente a los productores de café y cacao. (Imagen: Andina)
La vigencia del reglamento que impide que productos de zonas con deforestación ingresen a la Unión Europea preocupaba principalmente a los productores de café y cacao. (Imagen: Andina)
La Unión Europea (UE) estaría aplazando nuevamente la entrada en vigor de la normativa que exige que los productos importados a esta zona sean libres de deforestación. Teniendo en cuenta que la UE concentra poco más del 10% de las exportaciones peruanas, según datos del Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), ¿qué efectos podría tener?

