Las exportaciones peruanas en junio de este año generaron 1’456,000 puestos de trabajos directos anualizados (julio 2024 – junio 2025), cantidad superior en 1.5% al anualizado en mayo del 2025 (1′435,000) indicó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores Cien-Adex.

En su reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones - junio 2025’, detalló que fueron creados gracias a los despachos tradicionales (583,050) que crecieron 2.3% y a los no tradicionales (873,060), que se incrementaron en 0.9%.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en junio del 2025 el país registró 4′331,000 de empleos privados formales (-0.4% respecto al mes anterior), de los cuales los empleos directamente asociados a los despachos al exterior representaron el 33.6% del total.

Los sectores que resaltaron fueron la agroindustria (640,000), la minería tradicional (383,000) y el agro primario (175,000), los cuales presentaron variaciones de 0.6%, 1.3% y 5.2%, de forma respectiva.

Estas tres actividades concentraron el 82.2% de los puestos de trabajo generados por las exportaciones, gracias a productos como el cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno, así como a la creciente demanda de los superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar.

Por tasa de crecimiento, sobresalió la pesca y acuicultura con 8.7%. Por el contrario, de los 15 rubros, 9 tuvieron resultados negativos: joyería (-6.4%), pesca tradicional (-2.2%), varios (-2.1%), metalmecánica (-1.4%), hidrocarburos (-0.5%), maderas (-0.4%), prendas de vestir (-0.3%), textil (-0.1%) y químico (-0.1%).

Debido a su demanda, Estados Unidos se consolidó como el mayor generador de empleos directos con 386,521 (26.5% del total), seguido de la Unión Europa (300,325), China (239,380), Canadá (59,000) y Chile (44,332).

Australia (122%), Emiratos Árabes Unidos (63.3%) y Costa de Marfil (57.8%) registraron los aumentos interanuales más altos, con 7,596; 22,579 y 2,566 plazas laborales, respectivamente.

Regiones

De acuerdo con el reporte del Cien-Adex, por stock, destacaron Lima (323,000), Ica (183,000), La Libertad (162,000), Piura (133,000), Cajamarca (91,000) y Lambayeque (73,000).

La costa –incluyendo Lima y Callao– representó el 78% de los empleos directos relacionados al sector exportador.

En el detalle mensual (junio del 2025 en comparación a mayo del 2025), de las 11 regiones costeras, seis incrementaron el número de puestos de trabajo: Lambayeque (4.1%), Piura (3.1%), Tacna (2.8%), La Libertad (1.6%), Callao (1.1%) y Arequipa (1.0%).

No obstante, otras 5 cerraron con caídas: Tumbes (-3.4%), Áncash (-0.9%), Ica (-0.9%), Moquegua (-0.8%) y Lima (-0.4%).

La zona andina –región donde todos los departamentos aumentaron el número de empleos directos– concentró el 18.5%, mientras que la zona amazónica solo el 3.5%, pese a abarcar alrededor del 60% del territorio nacional.

De sus 5 regiones, San Martín, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Loreto, las 3 últimas cerraron con retrocesos de -5.3%, -0.6% y -7.6%.