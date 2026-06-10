A la crisis que afronta el arroz se suma las condiciones de riesgo agroclimático a causa de El Niño en algunos valles costeros. (Foto: Andina)
A la crisis que afronta el arroz se suma las condiciones de riesgo agroclimático a causa de El Niño en algunos valles costeros. (Foto: Andina)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

En marzo último, el sector agropecuario retrocedió ligeramente por una caída del 2% en el volumen de producción de los principales cultivos como arroz, café, mango, cacao, entre otros, debido a una menor superficie sembrada y factores climáticos adversos.

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