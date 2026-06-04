El Niño pone en jaque la campaña de invierno en Gamarra. Foto: Andina/ Referencial.
El Niño pone en jaque la campaña de invierno en Gamarra. Foto: Andina/ Referencial.
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Daniel Seclen Parraguez
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El fenómeno de El Niño se siente en diferentes sectores. Este evento climático se caracteriza por el calentamiento de forma anómala de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, especialmente frente a Perú y Ecuador, lo cual altera el clima.

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