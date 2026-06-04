Algunas agencias como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Estados Unidos y centros europeos estiman que este fenómeno se registre hasta inicios de 2027.

En Perú uno de los más perjudicados es el sector textil, y por lo tanto, el emporio comercial de Gamarra.

La campaña de otoño–invierno representa cerca del 50% de las ventas anuales, por lo que la falta de bajas temperaturas golpea directamente su principal temporada.

El 30% de las ventas de Gamarra se concentran en Lima y la costa, mientras que el 70% restante corresponde a distintas regiones del Perú.

Dos factores se unen

El Fenómeno de El Niño costero ha provocado una ausencia de frío e invierno en la costa.

Ante ello, los empresarios han optado por producir prendas con tendencia de invierno, pero utilizando telas más ligeras, adaptándose a un clima que no termina de enfriarse.

“Al no haber frío, las ventas disminuyen. No es que se pierda completamente, porque hay una temporada de otoño”, señaló Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Además del factor climático, los empresarios del emporio comercial identificaron un “fenómeno electoral” que se repite cada cinco años, pero que en el contexto actual lo calificaron como particularmente fuerte por el nivel de polarización y la incertidumbre política.

La campaña electoral ha paralizado la capacidad de inversión y de compra, afectando los pedidos y la demanda no solo en la costa, sino en prácticamente todas las regiones del país.

Según los cálculos estimados por Saldaña, la combinación del Niño costero y la coyuntura electoral generaría un impacto económico negativo de alrededor de 600 millones de soles en el emporio de La Victoria.

El Fenómeno de El Niño amenaza la campaña de invierno en Gamarra. Al registrarse menos frío, el stock de prendas de abrigo queda inmovilizado, generando riesgo para llegar a la campaña de fin de año. (Foto: Difusión).

El impacto de El Niño

La dinámica productiva en Gamarra es altamente estacional y depende de una planificación con varios meses de antelación. Para cada campaña de invierno, los empresarios textiles inician un largo proceso que incluye la compra de mercadería, la importación de insumos y la fabricación de prendas, el cual puede tardar entre 6 y 8 meses, e incluso hasta un año cuando se trata de materiales más complejos provenientes de la zona oriente del país.

Esto significa que, cuando las advertencias sobre el registro del Fenómeno del Niño comenzaron a difundirse con más fuerza, buena parte de la producción ya estaba comprometida o en camino, reduciendo el margen de maniobra de producción para ajustar la oferta.

“Hay cierta proyección que uno puede hacer, pero no puede establecerse como una predictibilidad exacta. Esto se convierte en una prueba de agilidad comercial para los comerciantes de la Gamarra”, señaló José Ruidías, especialista comercial de Pacífico Business School.

Con respecto a la campaña de fin de año y Navidad, el Fenómeno del Niño también podría retrasar o modificar la dinámica tradicional de esa temporada, pero no afectará a todos por igual. El riesgo está en que una mala rotación en invierno rompa el círculo financiero y deje a algunos sin liquidez suficiente para reabastecerse adecuadamente de cara a diciembre.

No obstante, como las campañas nunca son idénticas, los empresarios de Gamarra han aprendido a renovar sus stocks y a preparar gradualmente el cambio hacia una oferta más relacionada al verano en los meses de octubre y noviembre.

“El hecho de que solo se sienta calor o que el inverno de alguna forma sea un poco más débil que en otros años sí afecta. Los que han producido, que están enfocados en la compra y la venta de mercadería de temporada muy fría, si el clima no los acompaña, se van a quedar con esto y al final terminarán haciendo promociones para vender”, puntualizó.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) indicó que este podría prolongarse hasta febrero del 2027 y alcanzar una intensidad moderada entre mayo y agosto de este año.