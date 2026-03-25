En medio de la emergencia climática por El Niño costero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que las entidades de los tres niveles de gobierno (ministerios, regiones y municipalidades) cuentan con mecanismos contemplados en la Ley General de Contrataciones Públicas para acelerar la adquisición de bienes, servicios y obras.

Según explicó el titular del MEF, Rodolfo Acuña, la normativa permite aplicar procedimientos de selección no competitivos orientados a reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

“En una emergencia, el tiempo de respuesta es fundamental. Los procesos de selección no competitivos permiten a las entidades actuar con mayor rapidez para proteger a la población, atender daños urgentes y restablecer servicios esenciales en las zonas afectadas”, precisó.

El MEF precisó que la Ley de Contrataciones permite acelerar compras y obras para atender las emergencias. (Imagen: Andina)

El proceso para las entidades: qué hacer frente a El Niño

Para la aplicación de estos procedimientos, las entidades públicas deben sustentar previamente la existencia de una situación de emergencia o desastre, conforme a los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) .

Una vez identificada la emergencia, cada entidad debe determinar los bienes, servicios u obras estrictamente necesarios para prevenir riesgos o atender las consecuencias del evento.

Luego, las entidades pueden seleccionar de manera directa a los proveedores, siempre que estos cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no presenten impedimentos para contratar con el Estado.

Asimismo, se establecen disposiciones excepcionales para acelerar los procesos, como la posibilidad de realizar adquisiciones dentro de los primeros tres días de ocurrida la emergencia, efectuar pagos adelantados y omitir exigencias de garantías.

Tras la atención de la emergencia, las entidades deben regularizar las contrataciones efectuadas, publicar la documentación correspondiente y actualizar sus Cuadros Multianuales de Necesidades dentro de los plazos establecidos .

En ese sentido, el Poder Ejecutivo señaló que seguirá en coordinación con las autoridades regionales, locales y entidades especializadas para implementar acciones orientadas a mitigar los efectos de las emergencias climáticas y atender a la población afectada.