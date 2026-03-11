Lluvias en Perú. (Foto: AFP)
De acuerdo con un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Áncash es la región que presenta la mayor cantidad de distritos (39) en riesgo muy alto de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, a

Le siguen Apurímac (28 distritos), Huánuco (13), Cusco (12), La Libertad (9), Puno (6), Pasco (5), Lima (3), Piura (1) y Arequipa (1).

En tanto, 93 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Tumbes y a excepción de Arequipa y La Libertad, se encuentran en riesgo alto. Para conocer cuáles son los distritos involucrados, ingrese .

LEA TAMBIÉN: Seguro agrario y bonos, las 2 medidas que se ponen sobre la mesa en medio de fuertes lluvias

En total suman 210 los distritos de la sierra y costa norte en riesgo de verse afectados por las precipitaciones pluviales, advierte el escenario de riego elaborado por el Cenepred.

Para este miércoles 11 de marzo se esperan acumulados de lluvia entre los 20 y 60 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, entre 16 y 40 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 30 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 21 mm/día en la sierra sur.

El jueves 12 marzo se esperan acumulados de lluvia entre los 20 y 50 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, entre 16 y 40 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 30 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 21 mm/día en la sierra sur.

Escenario probable de riesgo por inundaciones

Los departamentos con nivel de riesgo Muy Alto comprenden una población expuesta de 39,670 habitantes; 19,118 viviendas; 52 establecimiento de salud y 275 instituciones educativas.

Los departamentos con nivel de riesgo Alto comprenden una población expuesta de 147,482 habitantes; 70,662 viviendas; 118 establecimientos de salud y 651 instituciones educativas.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

