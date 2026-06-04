Roberto Sánchez, candidato presidencial y legislador, remitió a la Junta de Portavoces un pedido para que se agende en la sesión del Pleno del Congreso la derogatoria de algunas “leyes procrimen”.

“Formulamos este pedido debido a que son varias las normas consideradas como pro crimen por el Ministerio Público y otras entidades“, reza el documento.

Dentro de las leyes cuestionadas, figura la que modifica los alcances de delitos de lesa humanidad y la que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

También incluye la ley que delimita los alcances del delito de organización criminal y la que establece límites a la suspensión del plazo de prescripción a 12 meses —y que provocaría que muchos casos graves se archiven sin que culpables reciban castigos—.

Además, se busca derogar la ley que faculta a la PNP a conducir investigaciones.

En lo que va de la jornada no ha habido respuesta alguna por parte de las bancadas tras la propuesta de Sánchez Palomino.

Cabe añadir que, durante el debate electoral que protagonizó con Keiko Fujimori, el candidato de Juntos por el Perú cuestionó a su adversaria y le preguntó si estaría dispuesta a derogar estas “leyes procrimen”.

Roberto Sánchez busca que el Congreso debata, con inmediatez, derogación de leyes procrimen. Foto: captura X

De acuerdo con el portal La Encerrona, Sánchez Palomino promovió una de las “leyes procrimen”: la ley 31989, la cual dejó sin efecto una disposición que permitía a la PNP intervenir e incautar explosivos y maquinaria de mineros informales con inscripción suspendida en el Reinfo. Esta no se encuentra dentro del listado de proyectos que quiere eliminar el candidato.

Por su parte, Fujimori Higuchi le respondió que, de llegar al poder, convocará a una comisión de alto nivel para analizar y revisar las “leyes procrimen” con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la sociedad civil.