Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se enfrentaron en el debate presidencial a una semana de la segunda vuelta electoral, el próximo 7 de junio. Cuatro temas fueron el centro de la conversación: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza.

En este artículo, el foco se concentrará en las propuestas de Fujimori y en el bloque de economía. ¿Cómo fue la intervención de la candidata de Fuerza Popular?

“[...] Basta mirar cómo está el país. Extorsiones, aumenta el precio del pan, el dinero alcanza cada vez menos, hay más rejas en los barrios, las bodegas no abren por miedo, conseguir un turno médico es casi imposible, hay tantas familias sin agua y sin servicios básicos. Una vez más el Perú enfrenta un momento crítico. Tenemos dos opciones, o hacemos algo ahora, para arreglar nuestro país, o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. Orden o caos, esas son las dos opciones que tiene nuestro país [...]”, fueron las palabras iniciales de la candidata en el debate ante la premisa: “¿Por qué debería ser escogida como presidenta?“.

Además, en los primeros minutos agregó que a nuestro país hace falta ordenarlo, no destruirlo “como propone la fórmula Pedro Castillo - Roberto Sánchez - Antauro Humala”.

Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan el debate presidencial con miras a la segunda vuelta 2026 | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Bloque economía, empleo y reducción de la pobreza

En el bloque de Economía, empleo y reducción de la pobreza, la candidata Fujimori comentó: “La pobreza no se reduce con discursos, sino con empleo. El Perú lo demostró: cuando hubo estabilidad, inversión y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy tenemos que recuperar ese rumbo. Lo que propone el congresista [Roberto] Sánchez va en sentido contrario. Prohibir las agroexportaciones, frenar la minería, limitar la entrada de insumos básicos, eso no crea empleo, eso destruye los puestos de trabajo”.

Para volver a crecer, detalló, se necesita un Estado que apunte a cuatro temas fundamentales. A continuación, lo mencionado por Fujimori:

Dar seguridad jurídica. “Se defenderá la autonomía e independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)”, dijo.

dijo. Eliminación de trabas. “El Estado dejará de ‘perseguir y extorsionar’. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) serán reformadas para que promuevan la generación de empleo”, apuntó.

apuntó. “Reactivaremos ‘Prompyme’ para apoyar a mypes y emprendedores. Habrá más créditos baratos, compras estatales, asistencia técnica y capacitación para exportar, tecnificar y digitalizarse”, comentó como un tercer punto.

Finalmente, la candidata reforzó: “Destrabaremos los grandes proyectos paralizados: Carretera Central, Aeropuerto de Chinchero, Reservorios de Poechos y [proyecto de irrigación] Chavimochic III, Líneas del Metro 3, 4, 5 y 6, tren Lima - Ica y Lima - Barranca, Gasoducto Sur Andino, autopista ampliada Desaguadero, Puno - Cusco - Arequipa, Majes Siguas II”.

A estos puntos, la candidata agregó que se va a reactivar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), para “garantizar un precio estable”.

“Cuando hay inversión, hay empleo; cuando hay empleo, hay ingresos; cuando hay ingresos, una familia empieza a salir de la pobreza [...]”, señaló.

Estas y otras medidas que tomarían de llegar al poder, aseguró Fujimori, permitirá que cierren un Gobierno con una economía que crece alrededor del 6%.

Pregunta ciudadana: micros y pequeñas empresas

En el mismo bloque económico, se abrió espacio para una pregunta ciudadana: “Las micro y pequeñas empresas evitan formalizarse debido a la alta carga tributaria y excesiva burocracia estatal. ¿Qué reforma específica plantea en el régimen tributario para incentivar la formalización de las mypes, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores?“.

Al respecto, Keiko Fujimori mencionó que para la micro y pequeña empresas, en un eventual gobierno de Fuerza Popular plantea tributación cero los tres primeros años y licencia cero: con una sola declaración jurada se podría abrir un negocio. Además, prometió que el Estado garantizaría los créditos para este grupo.

Agroexportaciones

En otro momento, ante los cuestionamientos del candidato Sánchez por la Ley Agraria, que le da beneficios tributarios a la agroexportación, Fujimori respondió que esta actividad ha generado millones de puestos de trabajo, así que buscarán defender esta medida.

“Hoy el Peru ubica el primer lugar en espárragos, uvas y arándanos, así como segundos en paltas”, refirió.

Además, habló de la agricultura en general: “Una de las principales fuentes de trabajo es el agro. Les quiero decir a los pequeños agricultores, no van a sentir el abandono del Estado. Se tendrá al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social en Perú (Foncodes); [se impulsará] un programa para creación de reservorios y canales de irrigación; [se entregarán] semillas mejoradas; [se impulsará] riego tecnificado y tractores [...]”

En otro momento, añadió que otro sector clave será el turismo. “Han pasado 5 años [desde la pandemia] y no volvemos a las cifras prepandemia. Nuestra meta es tener 5 millones de turistas. Impulsaremos el sector a nivel nacional y se promoverá el presupuesto de Promperú“, puntualizó.