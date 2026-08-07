Stark ya había estado en el directorio durante marzo y septiembre del 2024 y ahora vuelve en medio de varios cuestionamientos al accionar previo en la empresa, como un cambio sorpresivo en su organigrama.

Antes de estos últimos hechos, el último martes 04 de agosto, Gestión conversó en exclusiva con el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno. En su primera entrevista dio algunas luces de lo que se quiere para la petrolera, que va en línea con el perfil de Stark.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tomó mayor protagonismo en la reciente reforma de Petroperú, ¿lo va a “recuperar” el Minem?

No enfocaría la discusión sobre si uno toma o no el liderazgo, sobre todo si hay dos ministerios que pueden trabajar en conjunto bajo un mismo objetivo. Creo que lo más importante es ver cómo esta empresa se vuelve eficiente, cómo logra salvar lo que hoy tiene para que en el futuro no genere mayores problemas y huecos fiscales para el país. Para eso ya tenemos a ProInversión trabajando en un esquema de cómo reflotar y sacar adelante a Petroperú.

¿Se buscaría un cambio al directorio de Petroperú? (Nota: En el momento de la entrevista, aún encabezaba la petrolera Edmundo Lizarzaburu).

Lo que estamos viendo con el MEF es cómo mejorar toda la gobernanza de la empresa, porque no solamente es un tema del directorio, sino un asunto general. El objetivo es hacer que la petrolera sea rentable en el futuro. Hoy en día, tal como está y bajo las cifras que nos han dado, no es rentable.

Sí, registró utilidades, pero el próximo año no las vas a tener ya que es un efecto precio.

Creemos que, de lo que hemos visto hasta ahora, ProInversión le está dando un enfoque adecuado e integral para poder dividir la empresa en bloques patrimoniales para que cada línea de negocio sea autosostenible.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas. Foto: Minem, compartido en exclusiva con Gestión.

¿Hay algún plan con la refinería de Talara?

Es un tema que tenemos que analizar. Debemos revisar qué alternativas plantear para convertirla en sostenible en el largo plazo. Ese es el tema principal que estamos viendo con el MEF para poder enmarcar o trabajar todas las variables.

Por eso menciono que no solamente es el directorio; es la gobernanza en general, las unidades empresariales o los bloques patrimoniales que está estableciendo ProInversión, el modelo financiero que efectivamente hará que cada bloque pueda ser autosostenible.

Es un tema que depende más del MEF, pero si en caso hubiera que dar dinero, eso no se podría si es que no tenemos una empresa debidamente reestructurada porque estaríamos en lo mismo.

¿Se le puede dar más lotes a Petroperú?

Primero hay que resolver los problemas que hoy tiene Petroperú antes de estar pensando en encargarle lotes adicionales a los que ya tiene. En el corto plazo no lo estamos viendo.