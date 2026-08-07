Petroperú una vez más está en el centro de la discusión. El último 06 de agosto se conoció que, otra vez, hubo un cambio en su directorio. Foto: Andina.
Petroperú una vez más está en el centro de la discusión. El último 06 de agosto se conoció que, otra vez, hubo un cambio en su directorio. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Petroperú una vez más está en el centro de la discusión. El último 06 de agosto se conoció que, otra vez, hubo un cambio en su directorio. Sin embargo, en esta ocasión regresa un conocido por el sector: Oliver Stark será la nueva cabeza de la petrolera y estará acompañado por César Burga Rivera; Daniel Cabrera Ortega; Víctor Belaunde Gutiérrez; y Carlos Linares Peñaloza.

TE PUEDE INTERESAR

Oliver Stark regresa al directorio de Petroperú
Petroperú cambia su organigrama: ¿la razón de la “caída” del directorio?
Petroperú logra utilidad, pero su capital de trabajo sigue “hundido”
Moody’s: problemas en Petroperú no han encendido alarmas en la banca peruana por ahora
Petroperú descarta entorpecer su reorganización, pero directorio no toma decisión clave

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.