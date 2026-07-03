En total, son 514 propiedades de la empresa pública que se pondrían a disposición de los privados. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Como contó Gestión el pasado miércoles, ProInversión ha tomado la decisión de postergar el inicio de la primera subasta de activos no estratégicos de Petroperú en el marco de su reestructuración.

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