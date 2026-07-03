La razón es llamativa: el ingreso adicional de 455 inmuebles, cuya valoración obligará a la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a extender el inicio de la venta de propiedades de la petrolera en el mejor de los casos hasta agosto y, en el peor, hasta septiembre.

Estos nuevos inmuebles se sumarían a una lista consolidada de 59 activos. Gestión obtuvo información sobre este primer paquete, de donde -además- iba a salir la primera subasta.

Los inmuebles de la subasta en pausa

Hasta el último miércoles 1 de julio, cuando se sabía que eran 59 inmuebles, ProInversión ya tenía en curso el proceso de la primera subasta de un grupo de ese listado primario.

Aparte, según comentó a Gestión hace unas semanas el propio Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la entidad, ya se tenía fecha para su realización. Hasta el 6 de julio los interesados podían pagar el derecho de participación (S/ 500) y la subasta se realizaría al día siguiente en la Sala 1 del Piso 9 en la Av. Canaval Moreyra N° 150, San Isidro. Estas son las oficinas de ProInversión dentro del edificio emblemático de Petroperú en la capital.

De acuerdo con los oficios difundidos por la propia agencia, que este diario revisó, eran 4 los activos de Petroperú que se subastarían primero: Chalet Paillardelle (Lima, San Isidro), la ex Planta Pimentel (Lambayeque), Casa Chimbote (Áncash), y ex PetroCentro Cañete (Lima).

También se revela allí el valor mínimo asignado a cada uno de estos 4 inmuebles: en total, al menos ProInversión planeaba obtener unos US$ 4′988,973 para Petroperú. Esta cifra resulta de la sumatoria de los precios base con los que iban a arrancar la subasta de cada uno de ellos.

Vista general de los activos que ProInversión promocionaba para la primera subasta de Petroperú. Foto: ProInversión.

Con la postergación, queda por verse si se mantendrá la composición de este primer grupo de activos, ya que ProInversión indicó a este diario que, aunque esperan mantener los 4 inmuebles en un mismo grupo, ello podría variar tras culminar la valorización de los 455 adicionales que acaban de ingresar y categorizarlos en grupos.

Los oficios que publicó la agencia indican también que los activos están, en algunos casos, en condiciones negativas. Es el caso de la Ex Planta Pimentel (US$ 3.75 millones), que tiene 80 años de antigüedad, y sobre las que ProInversión señala en las bases que tiene un “cerco perimétrico y edificaciones de material noble, las cuales se encuentran en muy mal estado de conservación”.

Una realidad similar viven el ex Petrocentro Cañete (US$ 200 mil), cuyo estado de conservación también figura como “malo” porque la estación de gasolina está descuidada; y la Casa Chimbote (US$ 376.7 mil), edificación construida en 1972 de 2 pisos que fue utilizada como vivienda y luego espacio de oficinas.

El Chalet Paillardelle (US$ 662.2 mil) es el único con un estado de conservación distinto (regular). Se trata también de una edificación de 2 pisos y sótano, usada como vivienda, que tiene 88 años de antigüedad.

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Los otros 55 iniciales

Petroperú reportó a Gestión el listado completo de los 59 inmuebles iniciales que fueron entregados a ProInversión, en el marco del Decreto de Urgencia N° 013-2024, uno de los tantos que estableció medidas para reflotar la empresa, entre ellas encargarle la venta de sus bienes y predios a la agencia del MEF.

Así las cosas, el recuento de dicho listado deja saber que, por lo menos estos activos, se ubican en 9 regiones, estando la gran mayoría en Piura (35). Despierta la atención que se trata de inmuebles con potencial de inversión hotelera, residencial o recreacional, como 15 casas en el Condominio Las Palmeras en Los Órganos, Piura; o 5 lotes en el Balneario Punta Sal Grande en Tumbes (lista completa al final de esta nota).

Sobre los 455 adicionales recientemente agregados, poco se sabe por ahora. ProInversión informó que, producto del inicio de la valorización, ya los han dividido en tres categorías.

Llama la atención que en el listado inicial aparecen activos que no están vinculados al negocio principal de Petroperú: el mercado petrolero. Foto: Gob.pe.

Para David Tuesta, exministro de Economía y actual presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), el hecho de que Petroperú acumule en total 514 activos “no estratégicos”, es decir, no esenciales para su operatividad, refleja cómo se ha venido manejando la petrolera en los últimos años.

“Ello refleja el mal uso de los recursos públicos. Es un claro indicador de cómo se ha desperdiciado el dinero de los peruanos allí y que seguirá así hasta que no se logre vender”, lamentó.

¿Venta “moverá la aguja” en Petroperú?

Como reportó también Gestión el pasado miércoles, otra noticia reciente sobre Petroperú resultó ser que una auditoría “corrigió” las pérdidas que la empresa reportó en febrero pasado ante su Junta General de Accionistas (JGA), es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem).

La petrolera había reconocido una pérdida neta de US$ 468.3 millones a diciembre del año pasado, pero según la sociedad de auditoría Gaveglio, Aparicio y Asociados habrían subestimado la “pérdida por deterioro”. ¿El resultado? Pérdidas netas superiores, realmente, a US$ 601.5 millones.

Con 514 activos por vender que “atacarían” ese pasivo, ¿el flujo de estos ingresos impactaría notoriamente en las pérdidas de Petroperú? A raíz de las voces consultadas, no hay consenso al respecto.

Carlos Paredes, ex presidente de Petroperú, por ejemplo, apostó a que la “tranquilidad post electoral” permitirá conseguir mejores precios para cada activo ofrecido.

“De repente saldrán en paquetes diferenciados, lo que sería lógico, aunque algunos podrían venderse solos, como la Casona Los Incas (frente al Parque El Olivar). Hace años que se quiere vender y será mejor hacerlo pasada la incertidumbre política por el cambio de gobierno”, remarcó.

Al contrario, Tuesta no fue tan optimista. “Sigo creyendo que no es el punto central para salvar Petroperú, pero sí es una señal para los futuros inversionistas. No solucionará los enormes problemas de capital, pero sí le permitirá estar más en forma para desempeñarse en el mercado petrolero”, explicó.