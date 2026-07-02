Los estados financieros 2025 de Petroperú ya fueron auditados y, según los resultados, hay una cifra que preocupa: la diferencia entre las pérdidas que reconoció la petrolera y la que da por cierta la auditoría.

Esta situación ha llevado a que, según fuentes de la propia empresa consultadas por este diario, empiece a sonar el pedido de salida de parte de la plana gerencial.

Según la normativa, esta información no solo se hace pública a través de un hecho de importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), sino que deben ser presentada ante la Junta General de Accionistas (JGA), es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem).

Según los resultados auditados presentados ante al SMV, la compañía muestra una pérdida neta de US$ 601.5 millones . Esto respondió a cinco situaciones enfrentadas en el 2025:

Restricciones operativas derivadas de los cierres de puertos por oleajes anómalos, las cuales afectaron la operación de la Nueva Refinería de Talara (NRT) y no permitieron el normal suministro de crudo hacia la refinería y el normal abastecimiento de su producción a terminales y plantas de ventas en el primer semestre del año.

Tendencia a la baja de los precios internacionales de crudo y productos impactando en la realización de los inventarios.

Restricciones en el acceso a líneas de crédito bancarias, las cuales afectaron la disponibilidad de liquidez requerida para la adquisición y aseguramiento oportuno del suministro de crudo y productos para su procesamiento en las refinerías.

Tendencia a la baja de los precios internacionales de crudo y productos impactando en la realización de los inventarios.

Menor contribución de los lotes petroleros al resultado neto, atribuible principalmente a la culminación de los contratos de licencia de los Lotes I y VI en octubre de 2025, así como a los resultados negativos registrados por el Lote Z.

Sin embargo, en su reporte del cuarto trimestre del 2025, público en febrero de este año, la petrolera había reconocido una pérdida neta de US$ 468.3 millones a diciembre del año pasado.

La sociedad de auditoría Gaveglio, Aparicio y Asociados recalca: “[...] la compañía debería incrementar la provisión por deterioro en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 y, en consecuencia, ha subestimado la pérdida por deterioro, la provisión por deterioro y el correspondiente activo por Impuesto a la Renta diferido por importes no cuantificados".

Asimismo, al 31 de diciembre de 2025, se refleja en las cifras auditadas, la compañía presentó un capital de trabajo negativo, debido a que el pasivo corriente excede al activo corriente en US$ 2,296.4 millones.