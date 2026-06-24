Perupetro anunció la suscripción con Repsol de dos Convenios de Evaluación Técnica (CET) para el desarrollo de estudios que permitan evaluar el potencial hidrocarburífero de las cuencas Ucayali y Madre de Dios. El objetivo es identificar zonas de mayor interés prospectivo.

Según detallaron en un comunicado, ambos convenios tienen una vigencia de 24 meses.

“Durante este periodo, Repsol realizará estudios geológicos y geofísicos no invasivos para enriquecer la información técnica de estas importantes cuencas sedimentarias en el país”, indicó la entidad a cargo de la promoción, negociación, supervisión, entre otros, de los contratos alrededor de los hidrocarburos en el país.

De obtenerse resultados favorables, Repsol tendrá derecho de “primera opción” para negociar un eventual Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en dichas áreas.

“Los estudios, que se focalizarán en las áreas CXIII y CXIV, contribuirán a ampliar el conocimiento del subsuelo, identificar nuevas oportunidades de exploración y enriquecer la base de datos técnica del país”, informaron

Relevancia

Los Convenios de Evaluación Técnica (CET) son acuerdos que suscribe Perupetro con diversas empresas interesadas.

Se basan en que, por su propia cuenta y riesgo, podrán realizar actividades para aumentar el conocimiento de una determinada área, a fin de evaluar su potencial hidrocarburífero y delimitar zonas con mayor interés prospectivo.

Perupetro está a cargo de la promoción, negociación, supervisión, entre otros, de los contratos alrededor de los hidrocarburos en el país.

Estos se suscriben por un plazo de dos años y pueden extenderse por un año más, previa aprobación de la autoridad competente.

Los CET permiten generar data técnica valiosa, amplían el conocimiento del subsuelo a través de métodos no invasivos en el territorio, identifican nuevas oportunidades exploratorias y robustecen la información técnica del banco de datos de Perupetro.