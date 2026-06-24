Durante la presentación del Reporte de Inflación de junio, el titular del BCR, Julio Velarde, afirmó que: “dado los eventos (en Medio Oriente) ahora tenemos una proyección de descenso más rápido del precio del petróleo”.

De hecho, este martes el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), usado como referencia para el Perú, cotizaba en torno a US$72.69 el barril, cuando a inicios de este mes registró picos de hasta US$96, aunque en marzo había trepado a US$119 por barril.

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¿Cómo van los precios en el Perú?

En línea con las previsiones del BCRP y el comportamiento en la cotización del crudo, este martes las refinerías de Petroperú y Repsol publicaron nuevos listados en sus precios ex planta (mayoristas) con variaciones a la baja en la mayoría de sus combustibles, a excepción del gas licuado de petróleo (GLP) y los petróleos industriales.

Ambas compañías fijaron el precio ex planta del Diésel B5-S50 de uso vehicular (para venta en Lima) en S/17.34 por galón, una rebaja de 5.40% respecto a los S/18.33 del pasado 20 de este mes, y del Diesel B5-S50 de uso industrial en S/18.91, una contracción de 4.97%.

En el resto de combustibles, como el gasohol y el diésel, las refinerías rebajan precios, pero no así los grifos

Reducciones menores tuvieron los precios de sus gasoholes premium y regular, que en el primer caso se estableció en S/15.81 (caída de -3.12%) y en el segundo se fijó en S/15.19 (contracción de -2.93%). Estos precios en todos los casos incluyen impuestos.

GLP de Petroperú sería 67.45% más caro

Si se comparan los precios de este martes con los del 2 de junio pasado (periodo en el que hubo cinco variaciones de precios) los del Diésel resultan menores en 1.41%, del gasohol premium en -4.46%, y del regular en -3.08%.

Sin embargo, en el caso de Petroperú, el GLP que se produce en Talara y comercializa en diversas regiones del norte, a razón de S/3.55 por kilogramo resulta aún 11.07% más alto este martes, con respecto al pasado 2 de junio.

Además, actualmente el precio de referencia internacional del GLP, según Osinergmin, se ubica en S/2.12 por kilogramo, es decir que el valor al que lo vende la petrolera estatal resultaría 67.45% más caro que el que se encuentra en el mercado internacional.

En cambio, en Lima, si bien Repsol no varió su precio de ese mismo gas, éste lo comercializa al por mayor en S/2.40 por kilogramo, es decir a menor precio que la petrolera estatal.

En la misma línea, Pluspetrol, el principal productor de GLP del Perú, marcó en este mes un punto de quiebre en la tendencia al alza en el precio de ese producto, que mantenía en forma continua desde fines de febrero.

Según data del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en la primera quincena de junio, Pluspetrol fijó su precio del GLP en S/4.66 por galón (o S/2.28 por kilo), en tanto que la referencia internacional tenía menor precio: en S/3.12 por galón (o S/2.12 por kilo).

Minoristas no trasladan rebajas

En tanto, de acuerdo con el portal El Facilito, de Osinergmin, a nivel minorista, el precio del Diésel B5 S-50 de uso vehicular en Lima, se encontraba aun en un promedio de S/22.00 por galón, es decir casi S/5.00 más caro que el precio mayorista, aunque el máximo en las estaciones de servicio llegaba hasta S/25.19 en algunos distritos.

Precios de los derivados aún no reflejan variaciones a la baja en el mercado internacional (Foto: Revista Pro Activo - Difusión)

En cuanto al gasohol regular, su rango medio de precio minorista en la capital estaba todavía en torno a S/20.07 por galón, mientras el premium giraba en torno a S/21.19, con un máximo de S/24.00 en algunas zonas de la capital.

Respecto al GLP, a nivel minorista en Lima metropolitana el balón de diez kilos se encontraba en promedio en S/64, a razón de S/6.40 por kilogramo.

Esto significa que, a nivel minorista, los comercializadores aún no están trasladando al público las reducciones en los precios de los derivados del petróleo que adquieren a escala mayorista, aunque sus precios han comenzado a bajar hace casi tres semanas.

Lo que se espera

Consultado por Gestión sobre el tema, Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, consideró que la delicada situación económica que atraviesa Petroperú lleva a que no esté pudiendo reducir el precio mayorista del GLP.

Además, advirtió que, si bien la petrolera estatal representa sólo el 20% de la oferta de combustibles en el mercado local, sus precios son usados como referencia por otras operadoras mayoristas.

Para el experto, dado que muchos comercializadores aún contarían con stocks de combustibles adquiridos a precios altos, es previsible que el mercado pueda apreciar las reducciones de precios en el mercado internacional, aún dentro de las próximas dos semanas a veinte días.

¿Podría desalentar aún más la exploración?

En tanto, Álvaro Ríos Roca, socio director de la consultora Gas Energy Latin America (GELA), no ve que vaya a haber mayores reducciones en los precios del GLP debido a que el valor de referencia de ese combustible no está bajando al mismo nivel que los demás derivados del petróleo.

Explicó que los precios internacionales de las gasolinas y el diésel son más proporcionales al comportamiento de la cotización del petróleo, pero no así el GLP, considerando que éste se produce no sólo en base al crudo, sino también a los líquidos del gas natural.

Pero, por otro lado, Pedro Gamio observó que, si el precio del petróleo continúa bajando, eso podría desincentivar aún más las inversiones en exploración por hidrocarburos en el Perú, cuando hoy más bien nuestro país necesita reactivarla, dado que se agotan nuestras reservas de petróleo y gas.