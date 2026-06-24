Precios mayoristas del GLP que produce Petroperú en la zona norte son mayores que en la capital, según listados de las refinadoras. (Imagen: Andina)
Precios mayoristas del GLP que produce Petroperú en la zona norte son mayores que en la capital, según listados de las refinadoras. (Imagen: Andina)
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Elías García Olano
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que los precios del petróleo y sus derivados podrían tener una reducción más célere de lo esperado tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán que permite el tránsito seguro del crudo a través del estrecho de Ormuz.

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