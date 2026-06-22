Importación de GLP en el Perú ya supera el 46%, en tanto su demanda en el país es una de las más altas de América Latina (Imagen: Andina)
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Elías García Olano
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A medida que la producción nacional de petróleo declina (-17.5% en mayo) y aumenta la demanda de derivados, la dependencia de importaciones de combustibles en el Perú es cada vez mayor. Ahora, con la llegada del fenómeno El Niño de magnitud fuerte, su suministro podría estar en riesgo, según advierten expertos.

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