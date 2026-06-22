La demanda de diésel, el derivado de petróleo más consumido en el país, aumentó 4% este año respecto al 2025, según el último Análisis Económico Semanal de Hidrocarburos a junio 2026, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Sin embargo, la producción local de diésel está declinando, pues pasó de cerca de 110 mil barriles diarios en enero pasado, a 104 mil en este mes, en tanto su importación llegó a cerca de 58 mil barriles por día, frente a los 50 mil de inicios de año.

La exviceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, recordó que actualmente el consumo de diésel llega a los 145 mil barriles diarios, y que su demanda crece a una tasa anual promedio del 4%.

La importación de GLP hoy es casi la mitad de lo que demanda el mercado local peruano. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).

Sin embargo, refirió Cárdenas en una exposición en el evento Perú Energía, que, lo que más aumenta es el consumo de gas licuado de petróleo (GLP), a un ritmo anual del 7%, y que actualmente es de 73,000 barriles en promedio diario.

Al respecto, según un estudio de Gerens, el Perú es el tercer mayor consumidor de GLP de la región, solo por detrás de México y Brasil, luego que su consumo en nuestro país aumentó en 23.49% entre los años 2016 y 2023, uno de los crecimientos más altos de América Latina.

GLP es el combustible cuyo consumo más ha crecido en los últimos años en Perú

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Demanda superó capacidad de almacenaje

En vista que la producción nacional de crudo declina y resulta cada vez es más insuficiente para atender la demanda local de combustibles, según las cifras que mostró Cárdenas hoy el Perú depende cada vez más de derivados importados.

En el caso del diésel, refirió que el 55% del volumen que se consume en Perú es traído del exterior. Y, sobre el GLP, sus importaciones alcanzan ya al 46%, es decir casi la mitad de lo que se consume viene del extranjero. El año pasado, se hablaba de solo el 30%.

No obstante, la experta advirtió que el volumen de GLP y diésel que demanda el mercado local ha sobrepasado la capacidad de la infraestructura de almacenamiento de esos productos. Recordó que el 90% de la capacidad de almacenamiento de GLP del Perú está concentrado en Lima y Callao, y en el caso del diésel, es un 58%.

Riesgo ante El Niño

En tal sentido, la exfuncionaria del Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que, en vista que esos combustibles se deben transportar, via terrestre, marítima o pluvial desde la costa central del país al resto de regiones del interior, ese suministro corre el riesgo de quedar expuesto al fenómeno El Niño o a tomas de carreteras, lo que podría llevar a su desabastecimiento.

Vale recordar que la última semana el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), declaró que esa anomalía climática presente en el país podría alcanzar la magnitud fuerte entre junio y septiembre de este año.

Ante esos riesgos, una de las conclusiones de Cárdenas es que la prioridad del próximo Gobierno debe concentrarse en asegurar reservas estratégicas de combustibles, y tener las existencias suficientes para poder abastecer al país en caso de fenómenos naturales o conflictos.

Además, concluyó que esa situación debe también a llevar a dar mayor impulso a las actividades de exploración de petróleo y gas para reducir la dependencia de importaciones.

Las ventas de combustibles en Perú ya superan los 300,000 barriles diarios, a febrero 2026. Fuente: Perupetro

Proyectos de Chevrón y Anadarko no son suficientes

Al respecto, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), en ese mismo evento, destacó proyectos impulsados por petroleras como Chevron y Anadarko (en lotes off shore en el norte), pero observó que serán insuficientes para revertir la tendencia de caída de la actividad exploratoria en el Perú.

Remarcó que nuestro país se está quedando rezagado frente al resto del mundo en materia de inversiones en hidrocarburos, debido a la falta de predictibilidad regulatoria, elevados costos para los inversionistas y demoras en la aprobación de proyectos.

“En los años anteriores hemos visto crecimientos de 8%, 9% y 10% a nivel global en inversión en exploración, y en el Perú más bien nos hemos quedado en blanco. El resto del mundo siguió avanzando y nosotros nos quedamos estancados”, señaló.

las inversiones en hidrocarburos acusan descenso sostenido en el Perú. Fuente: SNMPE

Uno de los indicadores más preocupantes, según el economista, es el número de perforaciones exploratorias realizadas en el país. Entre 2021 y 2025 se registraron apenas tres perforaciones, frente a las 47 ejecutadas entre 2011 y 2015.

Macera identificó dos grandes obstáculos para atraer inversiones al sector: el nivel de regalías y los extensos tiempos de tramitación ambiental. Respecto a las regalías, explicó que en el Perú el denominado “government take” puede ubicarse entre 35% y 42%, muy por encima de jurisdicciones competidoras como Argentina o Brasil.

Se debe poner en valor el Lote 192

Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) subrayó que se necesita aplicar nuevos modelos de contratos de exploración y explotación por petróleo y gas, con nuevas condiciones que permitan atraer inversiones, e insistió en que es necesario generar un shock de confianza para despertar el interés del sector privado.

Se necesita aplicar, anotó, una simplificación al régimen de supervisión al sector, además de nuevo reglamento de calificación de interesados, así como trabajar en un nuevo esquema de regalías y retribuciones al sector.

Agregó que es importante que Perupetro ponga en valor el Lote 192 (actualmente paralizado en manos de Petroperú), pues nos permitiría incrementar la producción en 12,000 barriles en promedio diarios, además de crear 30,000 puestos de trabajo directos e indirectos.