Javier Álvarez, director senior de Tendencias de Ipsos Perú, señaló que el reporte confirma que la versatilidad y la eficiencia ya valen más que la especialización. “Esta no es una simple preferencia, es una estrategia de compra inteligente”, indica la investigación.

El informe destaca la demanda de “productos multitarea”, aquellos artículos que ofrecen múltiples funciones en un solo diseño, optimizando tanto el espacio físico como el presupuesto. El ejemplo más claro es la “lavaseca 2 en 1”, pero la lógica se extiende a muebles y electrodomésticos.

“Vemos un interés creciente de los peruanos por productos multitarea, como el sofá que se convierte en cama, la aspiradora robot, la lavadora secadora, dos en uno. Cosas que antes tenías como aparatos individuales, ahora lo hace todo en uno, multifunción. Es una tendencia incipiente, pero va a ir creciendo”, comentó el ejecutivo a Gestión.

Preferencia de peruanos en compra de muebles o electrodomésticos por funcionalidad. (Fuente: Ipsos Perú).

Así, en concreto, el 59% de peruanos prefiere buscar productos que ofrezcan varias funciones en uno, al momento de comprar un mueble o electrodoméstico nuevo. Dichos clientes consideran a esos artículos como una compra más inteligente que ayuda a aprovechar mejor el espacio.

Por nivel socioeconómico (NSE), dicha tendencia cobra fuerza especialmente fuera de los segmentos de mayores ingresos. Mientras en el NSE A el 57% aún prefiere lo especializado y solo 43% lo multifuncional, en el NSE C la relación se invierte a 59% a favor de varias funciones, y en el NSE D y E llega a 61%.

“Es un consumidor sumamente pragmático, es una respuesta inteligente a una limitación de espacio, demostrando que la versatilidad es más valorada que la especialización”, anota el reporte.

Además de la falta de espacio, el ejecutivo consideró que la demanda de estos productos responde también a la necesidad de automatizar las actividades y de realizar un gasto eficiente en un solo artículo, antes de comprar dos por separado.

el 59% de peruanos prefiere buscar productos que ofrezcan varias funciones en uno, al momento de comprar un mueble o electrodoméstico nuevo.

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Vivienda pequeña, productos más multifuncionales

La raíz de dicha tendencia es habitacional, pues el reporte de Ipsos Perú indica que el 35% de peruanos siente que su vivienda es pequeña, considerando aquellos que afirman que “es demasiado pequeña y la falta de espacio es un problema constante” (7%) y que “es un poco pequeña y le gustaría tener más espacio” (28%).

En ese contexto, la eficiencia se convierte en la máxima prioridad.

“El éxito ya no radica en hacer una sola cosa excepcionalmente bien, sino en resolver varias necesidades de manera eficaz, convirtiéndose en un aliado indispensable en la gestión del hogar moderno”, remarca el reporte.

El 35% de peruanos siente que su vivienda es pequeña.

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El fenómeno “dupe”: aspiración sin culpa financiera

La segunda tendencia que emerge en el reporte de Ipsos Perú es el consumo aspiracional a través del producto “dupe”. La investigación es enfática en su definición: no son falsificaciones, sino alternativas legales que se inspiran en el color, función o estilo de una marca famosa, pero que no copian el logo ni el nombre de la original.

Lejos de ser marginal, es una forma de consumo estratégica y cada vez más normalizada. En concreto, el reporte indica que el 48% de peruanos ha comprado algún producto “dupe” alguna vez. La penetración es más fuerte en el NSE B con 59%, seguido del NSE C con 49%.

“La gente quiere, por ejemplo, el tomatodo de moda, cuyo precio es un lujo, pero si sale una marca con los mismos beneficios, no estamos hablando de un sustituto bamba, sino de una calidad bastante parecida, diseño parecido, pero que cuesta menos que el original o menos que el innovador, la gente lo va a comprar”, destacó Álvarez.

Situaciones en que los peruanos comprarían productos alternativos a marca de moda o lujo. (Fuente: Ipsos Perú).

Por ámbito, Lima destaca con 55% frente al 43% del resto de ciudades. En total, el 69% declara que sí compraría un producto “dupe” en alguna situación, mientras que el resto sigue prefiriendo el producto original. Los más resistentes son los adultos mayores de 50 años (57% no compraría) y el NSE E (51%).

Entre quienes sí se animarían a probar un artículo “dupe”, el 27% lo haría “para probar un estilo o tendencia nueva sin hacer una gran inversión” y 19% “para darse un gusto o seguir una moda sin afectar mi presupuesto mensual”.

“Son productos que encuentras mucho en TikTok, en los lives, se ofrece mucho en redes sociales. Optan por estos artículos porque son más accesibles, no baratos, pero más accesible que pagar por la marca premium, digamos”, añadió.

El 48% de peruanos ha comprado algún producto “dupe” (alternativo a mada de moda o lujo) alguna vez. (Pexels).

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Ropa y zapatillas, el laboratorio de la “moda y diseño accesibles”

La compra del “dupe” es una decisión racional y se enfoca en categorías de alta visibilidad donde el estilo es clave. El ranking de rubros con mayor disposición de compra lo lidera ropa con 42%, seguido de zapatillas con 35% y perfumes con 21%.

Más atrás aparecen tecnología como audífonos y accesorios (19%), carteras, bolsos o mochilas (18%) y decoración o artículos para el hogar (16%). Maquillaje (11%), lentes de sol y joyería (9%) y skincare (9%) cierran la lista.

Categorías con mayor disposición del consumidor peruano a comprar productos alternativos. (Fuente: Ipsos Perú).

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