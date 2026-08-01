La restricción del espacio en la vivienda, la presión sobre el presupuesto familiar y la democratización de las tendencias a través de redes sociales están dando paso a nuevos perfiles de compradores.
La restricción del espacio en la vivienda, la presión sobre el presupuesto familiar y la democratización de las tendencias a través de redes sociales están dando paso a nuevos perfiles de compradores.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

El consumidor peruano viene cambiando por diversas influencias. La restricción del espacio en la vivienda, la presión sobre el presupuesto familiar y la democratización de las tendencias a través de redes sociales están dando paso a nuevos perfiles de compradores más pragmáticos y estratégicos. Entre ellos, dos empiezan a consolidarse con fuerza en el Perú Urbano: el que busca productos multitarea que resuelvan todo en uno y el aspiracional que encuentra en los productos “dupe” una vía inteligente para acceder al estilo de lujo sin pagar el precio, según el reporte Consumidor Peruano 2026 de Ipsos Perú.

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