Javier Álvarez, director senior de Tendencias del Consumidor de Ipsos Perú, señaló que los amigos y familiares (o conocidos) son la fuente de información más confiable para el mayor porcentaje de usuarios de redes sociales (28%) al momento de decidir una compra.

“Todavía se confía mucho en la persona cercana, creemos que no nos va a engañar. A diferencia de alguien conocido, pero que solo seguimos en redes. Seguir no significa necesariamente que le creemos”, comentó a Gestión.

En efecto, solo 7% de los usuarios de redes confía en “influencers” grandes o “celebridades” con millones de seguidores. En tanto, 5% le cree a “influencers” o creadores de contenido de comunidades pequeñas.

“Ni sumando a ambos segmentos (12%), llegan la mitad de las personas que confían más en los familiares”, reconoció.

MOTIVACIONES PARA COMPARTIR UNA BUENA RESEÑA EN REDES SOCIALES. (FUENTE: IPSOS PERÚ).

En segundo lugar, la fuente de información o recomendación más creíble para las compras son las reseñas y comentarios de compradores (23%). Por segmentos, el nivel socioeconómico A y B valora más estas referencias de personas que ya han experimentado con el producto o servicio.

Universo fragmentado: ningún “influencer” pasaría la valla de confianza

Consultado por los “influencers” o creadores de contenido en cuyas recomendaciones confían más, los usuarios de redes sociales en Perú mencionaron una extensa lista de personajes. Así, Ipsos Perú remarcó que no hay una figura que domine de manera clara.

El estudio indicó que la confianza se distribuye entre creadores con nichos específicos y que casi un tercio de los encuestados no confían en ninguno o no puede nombrar a nadie.

“Ninguno de los ‘influencers’ tiene más de 7% de usuarios de redes sociales confiando en sus recomendaciones. En términos electorales, ninguno pasa la valla del 10%”, sostuvo Álvarez, tras indicar que estos resultados permiten sugerir a las marcas enfocarse en microinfluencers auténticos más que en grandes celebridades.

ACCIONES QUE RELIZARON TRAS COMPRAR UN PRODUCTO QUE VIERON EN REDES SOCIALES. (FUENTE: IPSOS PERÚ).

Si bien ningún “influencer” podría ostentar un alto impacto de sus recomendaciones, el ejecutivo destacó que la lista de los más nombrados muestra cierta inclinación o mayor credibilidad hacia los personajes femeninos. En concreto, las primeras cuatro posiciones corresponden a mujeres (María Pía Copello, Natalie Vertiz, Zully y Magaly Medina).

“Las mujeres se muestran de manera más natural y en otros espacios su imagen también es más creíble. Ahora, esto se replica en las redes sociales”, manifestó.

De clientes a promotores: el desafío de las marcas

En el entorno digital, el impacto de una compra no culmina en el ingreso recibido o el uso del producto y/o servicio. En las redes sociales, el 53% de usuarios realizó alguna compra tras ver un anuncio en dichas plataformas y 34% recomendó a la marca a sus amigos y familiares.

Por su parte, 30% siguió a la empresa en redes sociales y 25% dejaría una reseña o calificación positiva.

“Para que un cliente se convierta en un vocero de una marca, la motivación principal es sentir que hizo un gran negocio (buen precio) o que el producto superó sus expectativas. Emotividad y valor son los verdaderos motores de la lealtad”, subrayó el estudio de Ipsos Perú.

ACCIONES QUE SUELEN RELIZAR ANTE UN ANUNCIO INTERESANTE EN REDES SOCIALES. (FUENTE: IPSOS PERÚ).

