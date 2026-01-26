La confianza en influencers se distribuye entre creadores con nichos específicos. (Foto: Pexels).
Josimar Cóndor
Llegados desde los medios tradicionales como la televisión o nacidos en plataformas digitales como Instagram o TikTok, los denominados “influencers” cada vez están más presentes en los contenidos mostrados por las redes sociales. Así, más de 40% de los usuarios de estas plataformas reconoce que sigue a dichos personajes. Sin embargo, esta conexión virtual no siempre se traduce en una relación de confianza de cara al gasto y consumo, según el estudio El Poder de la Publicidad y de la Promoción en redes sociales, de Ipsos Perú. ¿Cuál es el verdadero impacto de estas personas en las decisiones de compra y quiénes son los más confiables?

