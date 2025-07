Javier Álvarez, director senior de Tendencias del Consumidor de Ipsos, señaló que el 74% de limeños encuestados afirmó que compra productos asiáticos. Por categorías, los mayores porcentajes adquieren artículos de electrónica y accesorios (63%) y alimentos (61%). Por lugar de compra, destacan a supermercados (24%) y a Miniso (23%).

“Las personas han cambiado su percepción y ven que los productos asiáticos ya no son de comprar y botar, sobre todo, en electrónica y accesorios. Los países del Asia han mejorado mucho su producción en los últimos años”, comentó a Gestión.

Y es que, si bien los productos de Japón sí eran asociados a la calidad y esa vinculación se mantiene, tal atributo ahora también está presente en los artículos de origen coreano y chino, según el referido estudio. Sin embargo, respecto a la última procedencia, las percepciones también incluyen “mala calidad” y “barato”.

Marcas asiáticas reemplazan a las peruanas, ¿cómo puede responder la industria local?

La expansión de la propuesta de valor asiática en Lima ya impacta en la oferta local. En concreto, 31% de limeños reconoce haber reemplazado alguna marca peruana por una proveniente de la referida región. Las categorías en las cuales la sustitución es mayor son productos de cuidado personal (36%), alimentos (16%) y limpieza del hogar (14%).

Al respecto, Álvarez destacó el avance de las marcas asiáticas, sobre todo, coreanas, en el primero de dichos rubros con líneas de belleza con alta innovación y comunicación intensiva en redes sociales. “Es un territorio que están ganando de forma aplastante”, remarcó.

En tanto, en cuidado del hogar, observó la importante incursión de productos de limpieza como detergentes u otros con presentaciones grandes a bajos precios en diferentes canales. No obstante, estimó que las familias estarían adquiriéndolos principalmente para el lavado de prendas que no requieren proteger. Para la indumentaria a cuidar, aún estarían prefiriendo productos peruanos de marcas conocidas.

“Ahora, la gran interrogante es si estas marcas asiáticas logran mantenerse como una opción para las familias. Están en un momento de prueba, pero si se quedarán en las preferencias es una interrogante”, manifestó.

En esa situación, ¿cómo deben responder las marcas peruanas? Para Álvarez, la defensa podría radicar en la eficiencia para competir por precio en algunas categorías como productos de limpieza. En tanto, consideró que también deben impulsar más innovación para competir en segmentos específicos con una oferta asiática que llega con mucha variedad.

Por lo pronto, mencionó que la oferta nacional tiene la ventaja de estar presente en todos los canales, a diferencia de la propuesta asiática que, en ciertas categorías, solo se encuentra en tiendas especializadas o comercios mayoristas.

¿Quiénes compran productos asiáticos y por qué lo hacen?

En el referido estudio, Ipsos Perú estableció el perfil de los compradores de productos asiáticos en Lima. Así, determinó que el 52% es mujer y el 48% es hombre. Por edades, se trata de un público joven y joven adulto (centennials y millennials); y por nivel socioeconómico, destacan los segmentos B, C y D.

“Como lo asiático es asociado más a lo barato, ¿sus compradores son más personas de escasos recursos? No necesariamente, vemos un predominio del NSE C. El precio es importante, pero no es lo único para este público”, anotó Álvarez.

Si bien reconoció que el precio es un elemento sensible para los más jóvenes, precisó que las innovaciones y productos vinculados a tendencias y moda también son decisivos en sus decisiones de compra. En efecto, 64% de este target se caracteriza por estar entre los primeros en probar productos y marcas; y el 79%, por explorar nuevas tiendas.

Consultados por las motivaciones de compra, el 83% admitió que adquiere productos asiáticos por los precios accesibles (buena relación calidad-precio), siendo así éste el principal factor. La segunda razón es el diseño y originalidad (67%), seguidos por la innovación (60%), con una propuesta que marca patrones de influencia cultural.

“Estamos viendo una transferencia de cultura. Hemos sido muy americanizados (por la influencia estadounidense) por las películas, Hollywood y otras tendencias, pero eso está cambiando. Estamos empezando a aprender de culturas más lejanas”, expresó.

Impacto de las marcas asiáticas en el retail y consumidores de Lima

Respecto a los cambios vistos en el retail local a partir de la llegada de marcas y tiendas asiáticas, el 48% de los limeños consideró que los otros comercios están mejorando la variedad de sus productos. En tanto, 47% destacó que los locales existentes están incorporando productos asiáticos.

Sin embargo, el impacto no solo sería en las tiendas competidoras, sino en el propio consumidor. Y es que, con la expansión de la oferta asiática, el 40% de encuestados admitió que espera más ofertas y descuentos; y el 27%, está dispuesto a probar marcas desconocidas.

“Esta incursión ha generado una apertura mental más allá de lo normal. Ya no llama la atención lo que llega de afuera y se genera un entorno muy competitivo”, apuntó Álvarez, tras indicar que el reto de las marcas asiáticas es estar presente en más canales y al menos el 59% de limeños espera verlas en centros comerciales.

CIFRAS Y DATOS

Orígenes. El 74% de limeños estima que los productos asiáticos vienen de China, el 18% de Japón y el 18% de Corea.

Hábito. El 77% de compradores de productos asiáticos recomienda marcas a amigos y familiares.

Diferenciación. La mitad de los clientes considera que las tiendas que venden productos asiáticos ofrecen productos que no hay en otros comercios locales.

Global. Uno de cada cuatro compradores destaca que las tiendas de productos asiáticos han introducido nuevas tendencias de moda.

FICHA TÉCNICA:

Universo: hombres y mujeres de 18 a 70 años de los NSE A, B, C y D que asisten al menos una vez al mes al retail moderno.

Muestra: 400 encuestas.

Ámbito: Lima Metropolitana.

Fecha de campo: 9 al 16 de junio.