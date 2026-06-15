Marcas propias ganan relevancia dentro del gasto en el canal moderno. (Foto: Getty Images)
Marcas propias ganan relevancia dentro del gasto en el canal moderno. (Foto: Getty Images)
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Mayumi García
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De la mano de una diversidad de formatos y de una amplia gama de atributos que busca hoy el consumidor —tales como rapidez, cercanía, facilidad, entre otros—, el canal moderno continúa su senda de crecimiento en el Perú. En datos concretos, la consultora Lock by Dichter & Neira adelantó que este segmento, en los tres primeros meses del año, ha mostrado un crecimiento en valor de 12.4% en relación a similar periodo del 2025, apalancado en la relevancia de sus negocios, categorías en recuperación y también el papel cada vez más importante de las marcas propias.

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