Según el análisis, el canal moderno —que considera formatos como supermercados, discounters, cash & carry y tiendas de conveniencia— concluyó el primer trimestre 2026 con una venta de S/ 7,946 millones, reflejando un avance sobre los S/ 7,072 millones registrados en igual temporalidad del 2025. El formato que contribuye en mayor medida a este crecimiento en monto es supermercados (5.2%), seguido de discounter (4%), cash & carry (2.6%), conveniencia (0.6%)

“Si bien en el comparativo 1Q 2026 vs 1Q 2025, los discounter y tiendas de conveniencia encabezan el mayor dinamismo del canal moderno, con avances en valor de 27.1% y 21.7%, respectivamente; son los supermercados con cerca del 62% de participación en la facturación del segmento, los que están ofreciendo el mayor aporte al crecimiento en este periodo”, explicó José Luis Quezada, Strategic Retail Services Director de Lock by Dichter & Neira.

El ejecutivo destacó la contribución del formato supermercados al crecimiento en esta etapa, sobre todo porque hasta el año pasado eran los discounters no solo los que más se desarrollaban, sino también los de mayor aporte al aumento total en valor del canal moderno. “Esto significa que el discounter se expande a un buen ritmo, pero que el supermercado, con su importante participación, está aportando también y volviendo a ser un player relevante”, agregó.

La mejor posición de supermercados se impulsa por una mayor venta de una categoría importante a nivel de la canasta básica familiar, como son los abarrotes que cubren casi el 49% de su facturación. Este mejor perfomance de la categoría responde a acciones de estos comercios en torno a precios más competitivos, optimización de la experiencia, innovación en ciertos productos de la mano de los fabricantes, entre otros aspectos.

“Hay una recuperación de abarrotes en supermercados y eso alude a medidas que apuntan a diferenciar productos, sea a través del precio u otra cualidad, de lo que pueden ofrecer otros formatos”, indicó.

Discounters en expansión

Con un crecimiento en valor de 27.1% en el primer trimestre 2026, los discounters (Mass, Hiperbodegas Precio Uno, Vega Market, Maxiahorro) son los comercios que proyectan el mayor dinamismo del canal moderno, consolidándose como el formato de expansión más acelerada. De acuerdo a Lock by Dichter & Neira, estos negocios al cierre de marzo alcanzaron las 1,687 tiendas a nivel nacional, siendo que Lima congrega el 51% de instalaciones.

No obstante, la penetración de estas iniciativas en provincias tampoco es minúsculo, con un 49% que se encuentra en constante avance, principalmente, por lo atomizado de la propuesta en la capital, la inseguridad ciudadana, la escasez de espacios o el elevado precio del alquiler por metro cuadrado (m2) en algunas zonas, entre otros factores.

“Lima es una plaza que todavía tiene un gap importante a nivel de puntos de venta, pero cada vez se hace mucho más complicado abrir un negocio en la capital. Entonces, vemos a diversos players anunciando sus nuevas aperturas de discounters en provincias, lo que a su vez hoy posiciona a Lima y regiones muy similares cuanto a ventas en este formato“, señaló Quezada.

Al finalizar el primer trimestre, los discounters representan el 16.7% de la facturación del canal moderno; en tanto, que la categoría de abarrotes concentra cerca del 74% de las ventas del formato. El resto de las transacciones en las tiendas de conveniencia aluden a alimentos perecibles y a non foods.

“A nivel de todos los formatos, la categoría de abarrotes es la que impulsa el crecimiento en el primer trimestre; sin embargo, en discounters el aporte de este tipo de mercancia (20.2%) es superior al evidenciado en otros formatos como conveniencia (17.4%) o cash & carry (10.5%)”, explicó.

La marca propia gana presencia

En el 2025, las transacciones en el canal moderno sumaron S/ 28,536 millones, de las cuales el 24.7% correspondían a ventas de productos de marcas propias; es decir, S/ 7,048 millones. Dicha cifra, según Lock by Dichter & Neira, representa una variación de 11.4% en relación a lo que facturaron las marcas propias en el 2024.

Por formatos, los discounters tienen en la marca propia el 43.4% de sus ventas, mientras que supermercados y cash & carry el 22.4% y 16.8% de sus transacciones, respectivamente. “La penetración de la marca propia en el discounters es esperable, pues viene a ser como su ADN, muy ligada también a un factor precio”, añadió el especialista.

Así, si bien las ventas de productos de marca propia crecieron a nivel de todos los formatos en el 2025, en los discounters se registró el mayor índice (32.2%) en comparación al 2024; ello, impulsado también por la expansión de las tiendas de descuento en el país.

“Y en el detalle encontramos que casi el 60% del valor de la marca propia en Perú implica, principalmente, a categorías como comestibles básicos y comestibles especiales. De hecho, no es que no crezcan en otras categorías, como cuidado personal o productos de limpieza, sino que la mayor presencia todavía lo tiene alimentos” detalló.

Quezada manifestó que estos resultados evidencian el alto potencial de expansión que proyectan las marcas propias en los diferentes segmentos, promovidos de momento por un shopper más sensible al precio y la eficiencia. Sin embargo, el experto sostuvo que en un futuro, el objetivo del concepto marca propia sería ofrecer un producto con valor agregado que brinde la oportunidad de aumentar el ticket por ocasión de venta.

“Tenemos la experiencia de Europa, donde está muy desarrollado el canal moderno, y vemos que allá la marca propia ya cumple roles diferentes a la que tiene en Latam; por ejemplo, incrementar el gasto en una categoría. Por ahora, la marca propia en Perú seguirá creciendo en la medida que también aumenten esos formatos que hoy son su vitrina, como los discounters. Además, de ser súper importante que más allá de productos comestibles y algunas otras categorías, la marca propia también pueda expandirse a otras nuevas alternativas”, incidió.

Aumenta compra de productos con valor agregado

El vocero de Lock by Dichter & Neira señaló que los nuevos estilos de vida impulsan categorías de valor agregado, siendo que en el primer trimestre del 2026 la canasta saludable (abarrotes y perecibles que contengan proteina, slim, granola, yogurt griego, congelados que contengan camote, frijoles, quinua, etc) creció 41.2% en comparación a igual etapa del 2025.

“Probablemente, las tiendas de conveniencia sean muy dinámicas en estas categorías y un poco menos los discounters, dado que ellos todavía están enfocados en productos con otros atributos. Pero, en general vemos que el hecho ahora es no solo que se dice ‘soy saludable’, sino ya se percibe una inclinación a comprar estos productos de valor agregado, donde el ticket promedio seguro es mucho más alto también”, explicó.

Finalmente, el ejecutivo resaltó la presencia del ecommerce dentro del canal moderno, donde al cierre del primer trimestre representa el 5.1% del valor de ventas totales. A ello, sumó que hoy casi el 70% de las transacciones que se ejecutan vía online involucren a categorías de abarrotes y productos no perecibles.

“Ya no es solo non-food; es decir, una lavadora, una laptop o un bien durable duro el que se compra en el ecommerce. El shopper está empezando a comprar categorías que tienen que ver con despensa, lo que da cuentas de un mejor servicio al cliente y de la ventana que se tiene para adquirir productos a través de un aplicativo”, finalizó.